La Junta invierte 646.000 euros en la mejoras de los IES Mare Nostrum y Emilio Prados en Málaga capital

Obras de mejora en el IES Mare Nostrum. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha destinado un total de 646.325,14 euros para obras en los Institutos de Educación Secundaria (IES) Mare Nostrum y Emilio Prados, en la capital malagueña.

El delegado territorial, Miguel Briones, ha visitado este miércoles las dos actuaciones, que ya han comenzado, acompañado por el gerente de APAE en la provincia, Kader Miguel Djebbour.

En el caso del IES Mare Nostrum, las obras se centrarán en la reparación de patologías estructurales mediante el arreglo de los forjados sanitarios existentes bajo el edificio principal y el gimnasio, lo que supondrá una inversión de 433.962,49 euros.

Las obras serán ejecutadas por la empresa ECSA Obra Pública y Civil, S. L., con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, según han informado desde el Gobierno andaluz en una nota.

Los trabajos permitirán reparar y reforzar las estructuras de ambos edificios, cuyos forjados tienen cerca de 50 años de antigüedad y sufren de oxidación debido a la concentración de humedad en la cámara sanitaria.

Las patologías afectan a parte de los espacios ubicados en la planta baja del centro y la intervención implicará tanto la sustitución de forjados como la reparación de vigas y viguetas que sostienen a toda la planta. Además, se mejorará la ventilación de la cámara sanitaria y se adecuará la red de saneamiento a fin de evitar filtraciones de agua y nuevas patologías derivadas de la humedad.

La Agencia llevó a cabo el pasado mes de febrero una obra de apuntalamiento de los espacios afectados, tras detectarse las deficiencias estructurales, por un importe de 53.387,90 euros, en tanto se proyectaba y tramitaba esta segunda intervención de mayor envergadura.

Las obras en el IES Mare Nostrum de Málaga forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.

Por su parte, en el IES Emilio Prados ha comenzado la obra destinada a la mejora de la accesibilidad y de eliminación de barreras arquitectónicas que mejorará la movilidad en el centro. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 158.974,75 euros, consistirá en la instalación de un nuevo ascensor adaptado de cuatro paradas que dará servicio a la planta -1, la planta baja, la planta primero y la segunda.

Se ubicará en una zona próxima al acceso principal al edificio, junto a las escaleras de acceso al mismo. La intervención incluirá las labores de puesta en marcha del ascensor y la legalización del mismo. Las obras comprenderán también la ejecución de la envolvente exterior del ascensor, incluyendo la apertura de huecos en fachadas, repasos del revestimiento, acabados varios y pintura tanto de paramentos verticales como horizontales.

Por otra parte, se adaptarán diferentes espacios para mejorar sus condiciones de accesibilidad. En concreto, se actuará en el itinerario que va desde la entrada exterior del recinto educativo hasta el acceso principal al edificio y se construirá una rampa accesible que permitirá el acceso desde la planta -1 al patio de juegos, salvando un desnivel actualmente existente de tres escalones.

Las obras serán ejecutadas por la empresa ACSA, Obras e Infraestructuras, S. A. y tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

El delegado territorial ha destacado la implicación de la Junta de Andalucía en las labores de mejora y mantenimiento de los centros educativos. "Estas dos actuaciones demuestran la disposición de la Consejería no solo para atajar los problemas sobrevenidos por la obsolescencia de las instalaciones, sino también por adecuar y mejorar los centros educativos a las necesidades del alumnado y de la comunidad docente en materia de accesibilidad", ha sentenciado.

Desde el año 2019, la Consejería ha invertido en ambos centros 1.146.013,73 euros para la mejora de sus infraestructuras. En total, en este mismo periodo, la Junta ha destinado un total de 46,9 millones a un total de 180 actuaciones en centros educativos de Málaga capital.

De estas actuaciones, 150 se encuentran ya finalizadas, mientras que 30 se encuentran en ejecución, entre las que destacan el nuevo IES en la zona de Soliva, que continúa en construcción o la sustitución del CEIP Intelhorce de Campanillas, además de once actuaciones de accesibilidad y eliminación de barreras y seis actuaciones de reparación de daños provocados por el temporal, entre otras intervenciones.

Estas cantidades destinadas a mejorar las infraestructuras se complementan con las inversiones destinadas a equipamiento informático, de 7.436.876,44 euros; a la mejora del confort térmico de los centros, de 2.829.181,15 euros; así como las partidas incluidas en los programas 'Mejora tu centro' 2024, de 2.143.659,12 euros, y 2025, de 2.120.381,58 euros, para la realización de obras, mejoras, adquisición de bienes inventariables y de instrumentos musicales, hasta alcanzar los 61,4 millones de euros de inversión.