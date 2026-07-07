El helicóptero de Cantabria rescata a un trabajador de la CHE que estaba exhausto en una zona de maleza - 112 CANTABRIA

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este martes en las Rozas de Valdearroyo a un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que se encontraba exhausto en una zona de maleza.

Según información del Ejecutivo, el hombre estaba rodeado de maleza que le superaban en altura en la margen de río frente a la carretera autonómica CA-735 y ha sido él mismo quien ha contactado con el Servicio de Atención a Emergencias 112.

El trabajador ha sido evacuado para una primera asistencia sanitaria y traslado a una zona segura.