Gavira: "La Andalucía que nosotros queremos no es la que representa Blas Infante, no vamos a decir ahora algo diferente"

El portavoz del grupo parlamentario de Vox y próximo vicepresidente del Gobierno de Juanma Moreno en la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que la Andalucía que quiere su partido "no es la que representa" Blas Infante, conocido como 'Padre de la Patria Andaluza', de manera que por el hecho de que vayan a estar en el nuevo Gobierno de Juanma Moreno, no van a decir ahora "algo diferente".

En declaraciones a Informa Radio, recogidas por Europa Press, Gavira se ha pronunciado así sobre el hecho de que Vox no asistiera este año --tras haber firmado un acuerdo de gobierno con el PP-A-- al acto para conmemorar el aniversario del nacimiento de Blas Infante celebrado en el Parlamento y al que esta formación no ha asistido ningún año.

"Está todo el mundo también muy loco con el tema de lo de Blas Infante y nosotros tenemos muy claro la Andalucía que queremos y la Andalucía que nosotros queremos no es la que representa Blas Infante", ha señalado.

"Nosotros queremos una Andalucía que sea más España y que defienda lo que es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y eso muy sencillo de entender y tampoco hemos cambiado en estos últimos años", ha manifestado.

Ha recalcado que Vox es un "partido fiable, estable y predecible", y no va a decir "ahora algo diferente" a lo que viene diciendo desde hace años.

Asimismo, Manuel Gavira ha garantizado que, con Vox, los andaluces van a conocer efectivamente el "coste" de la inmigración y verán que es "un negocio" de varias asociaciones y fundaciones.

Ha manifestado que es prioritario detener el "efecto llamada", algo que se hace con medidas como "control del gasto que se dedica a la inmigración masiva" y, por supuesto, conociendo el "importe" que reciben esas asociaciones.

En cuanto a la "prioridad nacional" que se recoge en el acuerdo de gobierno con el PP-A, ha manifestado que "el arraigo es un criterio más, pero no puede ser es el único".

Ha indicado que en el momento en que se cambien un poco los criterios de baremación, "el resultado va a ser que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública protegida va a acabar, y esto no es excluyente, en manos de españoles".

Manuel Gavira ha señalado que el mensaje que hay que trasladar a los andaluces es que el acuerdo de gobierno firmado entre PP-A y Vox es "bueno y positivo, que es verdad que somos dos partidos distintos, pero tenemos el objetivo común de mejorar la vida a los andaluces".