La Junta invierte 7,6 millones de euros en equipamiento y tecnología para centros educativos de Granada

Equipamiento tecnológico en centros educativos de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha indicado que ha distribuido en el año 2025 equipamiento a los centros educativos de Granada por un valor total superior a los 7,6 millones de euros, "cifra que supone la mayor inversión anual en este concepto en los últimos siete años".

Según ha informado la Junta en una nota, desde 2019 el valor del mobiliario, el equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros de la provincia para su funcionamiento asciende a más de 24,7 millones de euros.

Dentro de la inversión realizada en 2025 en la Comunidad autónoma han destacado los 68,7 millones de euros destinados a equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En desarrollo de este programa, la Consejería ha finalizado el pasado febrero la entrega de 91.233 ordenadores portátiles y tablets entre 1.400 centros educativos de Andalucía, y desde el mes de abril está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales. Una vez se complete la distribución serán más de 59.400 las aulas digitales creadas o actualizadas.

Desde el año 2019, la inversión en equipamiento tecnológico para los centros educativos supera los 170 millones de euros. En lo que se refiere a mobiliario, la inversión realizada en 2025 ha sido de más de 2,2 millones de euros, 234.273 euros en centros de la provincia de Granada,y en los últimos siete años se han distribuido pupitres, sillas, armarios y demás artículos de esta tipología por un importe de 20 millones de euros; y en concreto, en los centros granadinos supera los 2 millones de inversión.

Asimismo, ha señalado la inversión destinada a la adquisición de material para el alumnado con necesidades educativas especiales, como las ayudas técnicas (pupitres, ordenadores y material específico) y el didáctico específico para las aulas de apoyo, con una inversión de 700.796 euros en 2025 y de más de 7 millones de euros desde 2019.

Además, en el año 2025 se ha destinado más de 360.000 euros a la adquisición y entrega de equipamiento para Ciclos Formativos, y la inversión en este concepto desde el año 2019 asciende a más de 35 millones de euros.