La Junta invierte casi 100.000 euros en mejorar la Escuela Infantil Los Reyes de Córdoba

Copé (dcha.) durante su visita a la Escuela Infantil Los Reyes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha concluido la actuación de mejora de las instalaciones de la Escuela Infantil Los Reyes, de Córdoba, centro donde actualmente se encuentran matriculados casi 60 alumnos y alumnas.

Con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, las intervenciones han consistido en el arreglo de cornisas del edificio, así como en la sustitución de piezas de coronación de pretiles. Igualmente, se ha procedido a la reparación y refuerzo de las losas armadas del vallado perimetral y a la impermeabilizacion y pintado de todos los elementos afectados.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, ha visitado este viernes dicha escuela infantil, para comprobar 'in situ' el estado de la misma. Allí ha recalcado "el compromiso del Gobierno andaluz por estas enseñanzas, que este curso estrenan gratuidad del servicio de atención socioeducativa para plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta, caso de Los Reyes, como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias, beneficiándose más de 5.600 escolares de la provincia. Este compromiso se prolongará en los próximos años, hasta alcanzar la gratuidad en toda la etapa".

El procedimiento de reserva de plazas escolares en el Primer Ciclo de Educación Infantil podrá realizarse del 16 al 27 de marzo de 2026, ambos inclusive. En este procedimiento podrán participar todos los niños matriculados en escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en escuelas infantiles y centros de Educación Infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias, que deseen continuar escolarizados en el mismo centro durante el curso 25/26.

Algo más tarde, del 1 al 30 de abril de 2026, también ambos inclusive, arrancará el procedimiento ordinario de admisión. En dicho proceso podrán participar todos los niños con edades comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que accedan por primera vez a un centro educativo.