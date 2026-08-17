La Junta invierte más de 128.000 euros en la retirada de amianto de tres centros educativos de Cádiz

Vista de la entrada del instituto de educación secundaria (IES) Las Salinas de San Fernando - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha destinado 128.134,58 euros a las obras de retirada de amianto en tres centros educativos de la provincia de Cádiz, en concreto en los colegios de educación infantil y primaria (CEIP) Campo de Gibraltar de Algeciras y Josefina Pascual de Cádiz y en el instituto de educación secundaria (IES) Las Salinas de San Fernando.

En una nota, la Junta ha detallado que en el CEIP Campo de Gibraltar de Algeciras las obras ya han finalizado, tras una inversión de 48.392,73 euros.

Aquí, la actuación se ha centrado en los pilares circulares existentes en dos porches del centro educativo, que se han cubierto con tubos de acero, encapsulándose así los elementos con fibrocemento existentes en ellos.

Asimismo, se ha sustituido la impermeabilización de la cubierta del porche y las baldosas deterioradas, se ha resanado el revestimiento del techo en mal estado debido a la filtración de agua de la cubierta, se ha desmontado y montado el cerramiento metálico existente en una zona del porche y se han reparado y protegido estructuras de hormigón.

Por último, se han llevado a cabo trabajos de pintura de los tubos metálicos de los pilares y del revestimiento de la zona afectada por las obras.

En el IES Las Salinas de San Fernando, las obras, recién iniciadas, tienen un presupuesto de 49.641,95 euros y un plazo de ejecución previsto de tres meses y nueve días.

Su objetivo es la retirada de los bajantes de fibrocemento existentes en varios porches del centro, que se sustituirán por otros nuevos de PVC. También se colocarán protecciones de bajantes de chapa de acero galvanizado.

En el CEIP Josefina Pascual de Cádiz los trabajos también han comenzado recientemente, con una inversión de 30.099,9 euros y un plazo de ejecución de un mes. La intervención se centra en los bajantes existentes en la fachada, que serán retirados y reemplazados por nuevos bajantes de PVC.

Como ha señalado la Junta, estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.