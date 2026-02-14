La Junta invierte más de 1,5 millones de euros en la ampliación de cinco escuelas infantiles de Granada

Imagen del interior de un colegio de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado obras de ampliación de espacios y otras reformas en cinco escuelas infantiles (E.I) de la provincia de Granada, con una inversión total de 1.523.776,24 euros.

Como resultado de estas actuaciones se han creado 100 nuevas plazas escolares para niños de 0 a 3 años en las escuelas Portal de Belén de Granada capital, La Alcazaba de Guadix e Infanta Cristina de Loja, así como en las E.I. Los Almendros y Los Girasoles, ambas de Motril. Según ha detallado la Junta en una nota, en las dos escuelas de Motril, la inversión supera los 700.000 euros.

En concreto, la actuación en la E.I. Los Girasoles ha tenido un presupuesto de 352.974,50 euros y ha supuesto la creación de una nueva aula con aseo y la realización de diversas mejoras en el edificio para reducir la huella de carbono.

Así, se han reemplazado las carpinterías exteriores, los cristales y capialzados de las ventanas, y se ha adecuado la instalación eléctrica y renovado la iluminación. En la E.I. Los Almendros se han invertido 348.585,54 euros en la construcción de un nuevo edificio provisto de un aula, un aseo y un porche de conexión con el aulario principal. Igualmente, se han renovado las carpinterías exteriores y se han instalado placas solares fotovoltaicas.

En Loja han sido 289.895,98 euros los que se han destinado a la escuela Infanta Cristina para crear una nueva aula con aseo incorporado, sustituir las carpinterías exteriores (ventanas, cristales y sistemas de oscurecimiento), adecuar la instalación eléctrica y reformar el cerramiento perimetral de la parcela.

En la escuela infantil La Alcazaba de Guadix se han invertido 274.414,70 euros para dotarla de una nueva aula polivalente y un aseo. Los trabajos en este centro han incluido la renovación integral de las cubiertas de teja, incluyendo la colocación de aislamiento térmico, y la sustitución de lucernarios, entre otras reformas.

Finalmente, la actuación en la E.I.Portal de Belén de Granada, por importe de 257.905,52 euros, ha consistido en la creación de una nueva aula polivalente mediante la redistribución de un espacio existente, y en el acondicionamiento de una zona exterior como patio de juegos.

La intervención ha incluido la sustitución de las carpinterías metálicas de las aulas y de dos grandes portones de acceso al recinto. Además, se han adecuado los vestuarios destinados al personal, se ha acometido la mejora integral del aislamiento térmico de cubierta y se han instalado placas solares fotovoltaicas y un sistema de ventilación mecánica en las aulas, para garantizar la calidad del aire interior.

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública de Educación, y han contado con financiación europea del programa NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Granada, María José Martín, ha destacado "el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la calidad educativa desde las primeras etapas", y ha subrayado que "estas actuaciones no solo amplían la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años en la provincia, sino que además incorporan criterios de sostenibilidad y eficiencia energética gracias a los fondos europeos NextGenerationEU".

Asimismo, ha valorado "el esfuerzo inversor realizado en centros de Granada, Guadix, Loja y Motril, que permite modernizar las infraestructuras educativas y ofrecer entornos más confortables, seguros y adaptados a las necesidades de la infancia y sus familias"