Alemania y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con un agente nervioso

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".