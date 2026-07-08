La Junta invierte más de 300.000 euros en el IES Ciudad de las Cabezas de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) desde 2022

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, en su visita al IES Ciudad de las Cabezas de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha destinado una inversión acreditada de 300.941,97 euros al IES Ciudad de las Cabezas de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) desde 2021, a través de distintas actuaciones dirigidas a mejorar las infraestructuras, la dotación tecnológica y los recursos destinados a la Formación Profesional del centro.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha destacado que "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la mejora de los centros educativos se traduce en inversiones que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza y en el bienestar de toda la comunidad educativa", según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota.

Asimismo, ha señalado que "estas actuaciones permiten ofrecer al alumnado espacios más seguros, confortables y adaptados a las necesidades actuales, además de impulsar una Formación Profesional dotada con los recursos necesarios para responder a las demandas del mercado laboral".

Del importe total invertido, 105.304 euros se han destinado a actuaciones de infraestructuras, mantenimiento y mejora ya finalizadas, mientras que otros 24.370,25 euros han permitido ejecutar diversas reparaciones y actuaciones de conservación del centro.

Asimismo, el instituto ha recibido 26.123,19 euros a través del Programa de Confort Térmico, inversión que se ha destinado a la instalación de 26 equipos de aire acondicionado tipo 'split' frío-calor, "mejorando las condiciones ambientales de las aulas y otros espacios docentes y contribuyendo al bienestar del alumnado y del profesorado durante el desarrollo de la actividad lectiva".

En materia de transformación digital, la Consejería ha invertido 115.151,36 euros, lo que ha permitido dotar al centro de 114 nuevos dispositivos tecnológicos destinados a reforzar la innovación educativa y el aprendizaje digital.

Entre el equipamiento incorporado se incluyen pantallas digitales interactivas, paneles móviles, ordenadores portátiles, una impresora 3D, gafas de realidad virtual, microscopios digitales, complementos para un taller de radio, así como altavoces portátiles con micrófono y otros recursos tecnológicos "que facilitan la implantación de metodologías activas y el desarrollo de la competencia digital del alumnado".

A estas inversiones se suman 29.992,17 euros destinados a la adquisición de equipamiento para los ciclos de Formación Profesional, con el objetivo de "modernizar los espacios formativos y facilitar que el alumnado desarrolle sus competencias en entornos similares a los que encontrará en el ámbito profesional".

En contexto, la apuesta del IES Ciudad de las Cabezas por la innovación educativa también ha sido reconocida por la propia Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. El centro ha sido el único instituto de la provincia de Sevilla distinguido en la octava edición de los Premios para el Fomento de la Lectura, gracias a su proyecto '¡Aquí se lee!', que obtuvo el tercer premio en la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Bajo el lema 'Una cita diaria con la palabra', esta iniciativa convierte la lectura en una práctica "organizada, sistemática y compartida" por toda la comunidad educativa, "fomentando el hábito lector como un elemento transversal del aprendizaje".

Además, según la Junta, este centro educativo sobresale por su "innovador" proyecto educativo 'Escuela-Museo', una iniciativa que integra "el arte y el patrimonio cultural en la vida diaria del centro como herramientas para el aprendizaje".

Gracias a este proyecto, el instituto se transforma en un espacio expositivo en el que el alumnado asume un papel protagonista, guiando visitas por pasillos y aulas convertidos en una "auténtica galería de arte". En sus instalaciones pueden contemplarse reproducciones de algunas de las obras más emblemáticas de la historia del arte contemporáneo, como 'El beso', de Gustav Klimt; 'Las señoritas de Aviñón', de Pablo Picasso; o 'Los jugadores de cartas', de Paul Cézanne, junto a creaciones inspiradas en artistas de la talla de Vincent van Gogh, Fernando Botero, Diego Rivera o Salvador Dalí, entre otros.

De este modo, esta propuesta convierte el entorno educativo en un "recurso didáctico permanente" que favorece "el desarrollo de la sensibilidad artística, el pensamiento crítico y el aprendizaje interdisciplinar".

En suma, con una inversión global que supera los 300.000 euros, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "continúa impulsando la modernización del IES Ciudad de las Cabezas, mejorando tanto sus instalaciones como sus recursos educativos para ofrecer una enseñanza de mayor calidad".