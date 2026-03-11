La Junta invierte más de 60.000 euros este curso en mejorar y digitalizar dos colegios de Zurgena (Almería)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, Francisco Alonso, conversa con el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, durante su visita a uno de los colegios del municipio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ZURGENA (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha invertido más de 60.000 euros durante el curso 2025-2026 en los colegios de Educación Infantil y Primaria Juan Andrés de Toledo y La Alfoquia, en Zurgena (Almería), con actuaciones destinadas a mejorar las necesidades de los centros, reforzar el confort térmico e impulsar la digitalización de las aulas.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, Francisco Alonso, ha visitado este miércoles ambos centros educativos, donde ha explicado que parte de esta inversión se ha destinado a dotar a los colegios de equipamiento para Aulas Digitales Interactivas, con una partida de 44.394,41 euros, lo que ha definido como una "apuesta estratégica por el futuro de la educación en Zurgena".

En un comunicado, Alonso ha señalado que esta actuación tiene como objetivo "impulsar la digitalización de los colegios de Zurgena, dotándolos de la tecnología necesaria para reducir la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a los niños y niñas zurgeneros para los retos de la sociedad digital".

Asimismo, ha indicado que esta inversión forma parte del "compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con la digitalización educativa", una estrategia de la que se benefician los 200 alumnos matriculados actualmente en ambos centros.

CONFORT TÉRMICO Y PLAN 'MEJORA TU CENTRO'

El delegado territorial también ha detallado que el Plan 'Mejora tu centro' llega a los colegios de Zurgena durante el curso 2025-2026 con una inversión de 5.226,40 euros, cantidad que se suma a los 4.015,14 euros recibidos en 2024.

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha destinado 10.402,70 euros para mejorar el confort térmico en estos centros educativos con el objetivo de "garantizar que las aulas de Zurgena y de La Alfoquia sean espacios seguros, saludables y confortables".

Por su parte, el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, que ha acompañado al delegado durante la visita, ha agradecido a la Junta de Andalucía su "interés por mejorar los equipamientos educativos del municipio, atendiendo aquellas demandas y necesidades que contribuyen al bienestar de maestros y alumnos y, en definitiva, de toda la comunidad educativa".