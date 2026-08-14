La Junta invierte 6 millones de euros en la mejora de 43 centros docentes en Huelva

Imagen del CEIP Virgen del Carmen en Huelva - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido más de seis millones de euros en la mejora de la infraestructura de 43 centros educativos públicos en Huelva, que acogen a 18.841 alumnos. Estas actuaciones han sido desarrolladas por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, hasta el momento, han finalizado 14 obras, 16 están en proceso de construcción y las restantes actuaciones, en diferentes fases de tramitación, han estimado que su finalización sea antes de que termine el año.

Entre estas actuaciones se han incluido las obras de ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido, en Cartaya. Las restantes intervenciones han sido obras de reforma, mejora y modernización, ámbito que en el año 2026 ha estado en gran parte marcado por la necesidad sobrevenida de reparar los daños causados por el temporal de principios de año en los centros educativos.

También han continuado los trabajos de accesibilidad de los edificios docentes, eliminando barreras y adaptando espacios, de esta manera, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 43 obras de reforma de centros en la provincia de Huelva. Destaca la reparación de cubiertas en el IES San Blas de Aracena (Huelva), que se encuentra en construcción.

En esta misma línea, las actuaciones se han llevado a cabo en desarrollo de los planes de infraestructuras educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.