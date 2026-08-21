La Junta licita por 358.000 euros las obras de renovación de cubiertas y cornisas del instituto de Olvera (Cádiz)

Vista del Instituto de Educación Secundaria (IES) Sierra de Líjar de Olvera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

OLVERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras para reparar los daños ocasionados por el temporal del pasado mes de febrero en las cubiertas y cornisas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Sierra de Líjar de Olvera (Cádiz), por un importe de 358.941,99 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En una nota, la Junta ha señalado que los trabajos consistirán en la reforma de las cubiertas afectadas por filtraciones de agua. En concreto, se impermeabilizará la cubierta inclinada de tejas del salón de actos y se sustituirá la cubierta plana no transitable por otra de fácil mantenimiento.

Además, se revisarán y arreglarán todas las cubiertas de tejas del centro, se repararán los desprendimientos ocasionados en varios aleros y se impermeabilizará un muro exterior por el que se ha producido entrada de agua en un aula.

En la urbanización, afectada por la caída de árboles sobre el vallado de cerramiento y las porterías de la pista deportiva, se remplazará el vallado y se arreglará el murete sobre el que se levanta.

Esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' de la Junta de Andalucía para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de septiembre.