La Junta mejora el equipamiento e instalaciones de centros docentes de Sevilla con un nueva inversión de 8,2 millones

El delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial, cierra el año destinando una inversión de 8,2 millones de euros a mejoras de espacios, equipamientos y materiales de centros docentes de la provincia. De estas ayudas se beneficia un total de 808 colegios e institutos de sus 106 municipios.

A través de esta nueva convocatoria, la Administración autonómica dota al conjunto de Andalucía de un total de 39,5 millones; el 20,7% del total corresponde a Sevilla, destaca en una nota de prensa. Enmarcada en el programa 'Mejora tu centro', el Gobierno andaluz refuerza así la "autonomía de los centros que son los que identifican de primera mano las necesidades desde el punto de vista del equipamiento, instalaciones y materiales y, con estos fondos, tendrán la posibilidad de afrontarlas con recursos propios".

Se trata de una nueva línea de inversión que, en solo dos meses, se suma a las dos anteriores. Al respecto, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que estas intervenciones representan un "avance más" en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta, "reforzando la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado".

De esta forma, Ricardo Sánchez ha destacado que este esfuerzo inversor supone un impulso clave para garantizar que los alumnos sevillanos aprendan en condiciones dignas y que las aulas sean espacios más cómodos, saludables y sostenibles. El responsable de la Administración andaluza en la provincia ha puntualizado que, en apenas dos meses, todos los municipios sevillanos han recibido inversiones para infraestructuras y equipamientos educativos y, hasta final de año, se concluirá de conformar las nuevas aulas digitales.

Estamos ante una inversión sin precedentes en Sevilla en lo que a este capítulo se rfiere, que muestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la educación pública de la provincia", ha puntualizado.

EJEMPLOS DE MEJORAS EN CENTROS Y DOTACIÓN DE MATERIALES

La nueva partida se refleja, por ejemplo, con una dotación de 321.216 euros a centros educativos de Alcalá de Guadaíra para mejoras y adquisición de material. Estas ayudas, incluidas en la línea de 'Mejora tu centro', ha beneficiado a un total de 808 colegios e institutos de los 106 municipios sevillanos.

Así, bajo el mismo concepto, la Junta de Andalucía ha destinado a institutos y centros de Arahal más de 126.370 euros, en Bormujos más de 71.100 euros; Burguillos más de 34.100 euros y más de 172.411 euros a centros de La Rinconada. Colegios e institutos de Las Cabeza de San Juan han recibido cerca de 70.000 euros y más de 120.697 de Lora del Río.

Además, centros docentes de La Puebla del Río han obtenido más de 63.018 euros; de Estepa casi 141.184 euros y de Fuentes de Andalucía más de 31.314,62 euros. A la localidad de Herrera ha llegado una partida de 30.912,5 euros y a Carmona más de 104.173 euros. En Dos Hermanas, la Junta ha concedido a través de esta línea de subvenciones un total de 545.096 euros y a centros docentes de Constantina ha llegado solo mediante esta vía de ayudas más de 91.194 euros.

Por último, y por citar otros ejemplos, a Coria del Río se han destinado más de 136.034 euros y a Écija, más de 165.395 euros. Colegios e institutos de Los Palacios han recibido 146.388 euros; 80.715 Mairena del Alcor y 168.750 Mairena del Aljarafe. A Sevilla, la nueva partida de 'Mejora tu centro' contempla 2.438.612 euros.