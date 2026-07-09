La Junta prepara la reubicación del alumnado del CEI Institución Miramar tras conocer su cierre para el próximo curso

Archivo - Imagen de recurso de un aula escolar. - GVA - Archivo

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga ha iniciado de manera inmediata el procedimiento para reubicar, cara al próximo curso 2026-27, al alumnado del Centro de Educación Infantil (CEI) Institución Miramar, toda vez que el titular del centro privado, adherido al Programa de Ayuda a las Familias de la Junta de Andalucía, comunicó el martes su decisión de cierre a partir del próximo 31 de julio.

El delegado territorial, Miguel Briones, acompañado por la jefa del servicio de Planificación y Escolarización, Eva Sánchez, mantuvo este pasado miércoles una reunión con la empresa titular del centro, convocada de forma urgente tras conocer el cese de su actividad.

En ella se atendieron las explicaciones pertinentes sobre la inviabilidad de la apertura del centro según la información trasladada por sus responsables, por lo que desde la Delegación Territorial se trasladó a los propietarios el calendario de actuaciones para garantizar la reubicación del alumnado ya matriculado para el próximo curso, en total 76 niños y niñas de cero, uno y dos años, ha indicado la Junta en un comunicado.

La Delegación Territorial, a través del centro, trasladará este jueves a las familias la información detallada de las vacantes disponibles en los centros adheridos del área y de las zonas limítrofes, así como los detalles del procedimiento que deben seguir, con el fin de que puedan solicitar de manera inminente el traslado de sus matrículas.

Por otro lado, han recordado que la oferta para el curso 2026-27 en la provincia de Málaga para el primer ciclo de Educación Infantil está compuesta por un total de 23.882 plazas de cero a tres años. Estas plazas se encuentran repartidas en la red de 379 centros, tanto públicos de otras administraciones como privados, adheridos al Programa de Ayuda a las Familias de la Junta de Andalucía.

A partir del próximo curso, en estos centros adheridos y en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta el servicio de atención socioeducativa para las plazas de 1 y 2 años será gratuito. Esto supone que el 2026-27 será un curso donde convivirán dos modelos, el de cero años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones junto a los tramos de uno y dos años con la gratuidad de la educación.

Para los tramos de uno y dos años se ha diseñado un modelo con tres servicios, con el principal, el de la Atención Socioeducativa, con horario de 09,00 a 15,30 horas; el aula matinal será entre las 7,30 y las 09,00 y el aula de tarde de 15,30 a 17,00 horas.

Asimismo, la Consejería ha fijado las cuantías y las bonificaciones de los precios públicos aplicables a las escuelas infantiles de la Junta y a los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el próximo curso 2026-27. De esta manera, la prestación del servicio de atención socioeducativa será gratuita para todo el alumnado escolarizado en unidades de segundo y tercer curso, es decir con uno y dos años.