La Junta prorroga los contratos de los 50 docentes que refuerzan la atención en la Jaén capital por covid

JAÉN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha prorrogado los contratos de 50 maestros y profesores de refuerzo y apoyo destinados a centros públicos de Jaén capital como consecuencia del covid-19, que "van a continuar fortaleciendo en el sistema educativo hasta el 31 de agosto".

Así lo ha indicado en una nota el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil, después de participar este lunes en una reunión de la Junta de Personal Docente, en la que están presentes todos los sindicatos con representación en el ámbito de la enseñanza pública.

Se trata de un encuentro que el propio delegado se ha comprometido a convocar de forma trimestral para "mantener una relación fluida e incrementar el diálogo". En la mesa, presidida por el portavoz de CSIF, Sebastián Vallecillos, intervienen también las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, Ustea, APIA, CGT y UGT.

Sutil ha informado sobre el reciente acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de la Junta que prorroga la ampliación extraordinaria de la plantilla docente pública hasta el final de este curso, medida contemplada en el proyecto de Ley del Presupuesto de 2021.

Ha explicado que supone prorrogar el contrato a 50 docentes en la capital jiennense, donde el número de alumnos se ha reducido "con 125 estudiantes menos". "Pese a este descenso de niños y niñas, la plantilla docente de la ciudad de Jaén se ha visto incrementada con nuevos profesionales de refuerzo en 18 centros educativos", ha afirmado.

Así, se han contratado cuatro docentes en el CEIP Gloria Fuertes y otros cuatro en el IES Santa Catalina. Por su parte, los colegios Alfredo Cazabán, Serrano de Haro, Almadén, Nuestra Señora de la Capilla, Cándido Nogales, Navas de Tolosa y María Zambrano mantienen una ampliación de plantilla de tres nuevos docentes en cada uno de ellos, al igual que los institutos de Secundaria Virgen de Carmen, Fuentezuelas, Jabalcuz, Auringis y Santa Teresa. Asimismo, el IES Az Zait ha incrementado su claustro con dos nuevos profesores y el CEIP Antonio Prieto y la Escuela Infantil Alfonso Sancho, con uno.

Por su parte, el presidente de la Junta de Personal Docente ha agradecido la inversión por parte de la Consejería y el apoyo al profesorado. "Desde la Junta de Personal, en el ámbito sindical, nos sumamos al reconocimiento a la labor de los docentes realizada por el delegado territorial y agradecemos el esfuerzo de la Consejería al incrementar de forma extraordinaria y fantástica la plantilla docente, uno de los factores que ha permitido que la incidencia del virus haya sido mínima en los centros escolares", ha dicho.

ÁMBITO PROVINCIAL

En total, se mantienen en las aulas de la provincia 148 docentes más de Primaria, 40 de Infantil y 141 de Educación Secundaria. Además, los centros de Educación Especial conservan dos profesionales más y las residencias escolares, otros diez.

"Se trata del resultado de un enorme esfuerzo económico por parte de la Consejería de Educación y Deporte, una inversión que ha permitido reducir considerablemente el número de alumnos y alumnas por docente, de manera que no existe en Jaén ninguna unidad que esté por encima de la ratio legal establecida, como sí ocurría hace tres años con la anterior Administración autonómica, donde casi un centenar de aulas de la provincia estaban por encima de los 25 niños y niñas por aula en Infantil y Primaria y de los 30 en Secundaria", ha manifestado Sutil.

El delegado ha incidido en la necesidad de "una gestión eficaz de los recursos", lo que "supone no solamente aumentar la inversión, sino redistribuir este dinero público para hacerlo más eficiente". Al hilo, ha defendido que "esta Consejería no solo no recorta, sino que, además de mantener una oferta de unidades que se sitúa muy por encima de la demanda para continuar bajando la ratio y mejorar la calidad de la enseñanza, incorpora nuevos docentes que permiten crear más desdobles".

NATALIDAD

Finalmente, ha señalado que entre 2013 y 2019 se eliminaron 305 unidades en escuela pública y cuatro en la concertada, abarcando tanto a Infantil y Primaria como a ESO y Bachillerato. "No obstante, somos conscientes de que en esa misma etapa hubo 10.719 alumnos menos en la escuela pública y 465 menos en la concertada y que el verdadero problema es el descenso de la natalidad", ha agregado.

Por ello, ha subrayado "la importancia de invertir y luchar por conseguir que nuestros niños y niñas estudien en sus pueblos y barrios, vivan en sus pueblos o barrios, trabajen en sus pueblos o barrios y creen riqueza en sus pueblos o barrios".