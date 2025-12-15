La Junta reconoce el esfuerzo de la comunidad educativa por mejorar la convivencia escolar

Premio al CEIP Medina Elvira de Atarfe (Granada) - JUNTA

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha presidido la entrega de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar correspondientes a los cursos 2021/22 y 2022/23, que han recaído en 17 centros docentes sostenidos con fondos públicos.

El objetivo de estos galardones, ha explicado la consejera, es "reconocer públicamente y difundir las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el ámbito escolar para fomentar la cultura de paz y la formación integral del alumnado para lograr una sociedad más justa y tolerante, así como la resolución pacífica y dialogada de los conflictos inherentes a la convivencia".

En su intervención, la consejera ha señalado que los proyectos realizados por los centros son un referente para la comunidad educativa donde "la innovación pedagógica, la solidaridad y el respeto son herramientas poderosas para promover la cultura de paz y mejorar la convivencia escolar".

Además, Castillo ha dado la enhorabuena a los 17 centros docentes galardonados en esta doble edición "porque sois un ejemplo de la excelente labor que se lleva a cabo en los colegios e institutos andaluces" y ha añadido que estos premios contribuyen a crear y fomentar un buen clima de convivencia en el ámbito escolar.

Igualmente, la consejera ha hecho referencia de los programas estratégicos implementados por su departamento para la prevención de cualquier tipo de violencia, caso del ConRed Andalucía, que tiene como objetivo prevenir el acoso escolar y el ciberacoso en las aulas andaluzas, con actuaciones de formación y sensibilización de la comunidad educativa. Está Dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Otra de las iniciativas es el programa Alumnado Ayudante Digital en Andalucía, que tiene como finalidad mejorar la alfabetización mediática e informacional, fomentar el buen uso de internet y las redes sociales y prevenir los conflictos en entornos digitales entre el alumnado. Se trata de un programa, destinado a Primaria y Secundaria, con una doble finalidad. En primer lugar, que el alumnado que está en redes sociales aprenda a "prevenir y detectar conductas de riesgo, información engañosa y contenidos inadecuados" para, en segundo lugar, "proceder ante estas situaciones de conflicto online, informando a una persona adulta y conociendo los cauces de denuncia".

La Red Andaluza 'Escuela: espacio de paz', integrada por 2.677 centros docentes sostenidos con fondos públicos desarrolla medidas y actuaciones con el fin de fomentar la cultura de paz en las aulas de la comunidad. Esta red promueve acciones como alumnado mediador, programas de mentoría o patios inclusivos, entre otras. "Todas estas iniciativas reflejan una estrategia integral que combina prevención, formación y participación de alumnado, familias y profesorado", ha explicado la titular andaluza de Desarrollo Educativo.

"Porque la convivencia positiva no se impone, se construye con el compromiso de todos", ha añadido la consejera. En la edición correspondiente al curso 2021/22, el jurado ha otorgado dos primeros premios, que han recaído en el colegio Virgen de las Cruces, de El Guijo (Córdoba), y la Escuela Infantil Julio César de Sevilla. El segundo premio, también compartido, ha sido para los colegios de Infantil y Primaria Albaicín de Sanlúcar de Barrameda y Juan Armario de Alcalá de los Gazules, ambos de Cádiz. Por su parte, se han concedido tres terceros premios a los institutos de Educación Secundaria El Palmeral de Vera (Almería), Alpujarra de Órgiva (Granada) y Salvador Rueda de Málaga.

Además, han recibido menciones honoríficas el IES Los Cerros de Úbeda (Jaén) y el CEIP Virgen del Carmen de Isla del Moral (Huelva). En cuanto a la edición correspondiente al curso 2022/23, han sido galardonados con el primer premio el colegio Virgen del Mar, de El Portal de Jerez de la Frontera (Cádiz), y la Residencia Escolar la Aduana de Córdoba; el segundo premio lo han compartido el IES Maestro Padilla de Almería y el CEIP Medina Elvira de Atarfe (Granada); el tercer premio también ha sido compartido por el colegio Pío XII de Bollullos de la Mitación (Sevilla) y el CPR Adersa IV (Cañaveral de León e Hinojales) de Cañaveral de León (Huelva). Las menciones honoríficas han sido otorgadas a los institutos Hermanos Medina Rivilla de Bailén (Jaén) y Los Montes de Colmenar (Málaga).

Los Premios a la Promoción de la Cultura de Paz constituyen una de las iniciativas de la Consejería dirigidas a mejorar la convivencia en los centros educativos, entre las que se encuentra también la red 'Escuela: Espacio de Paz', integrada por 2.677 colegios e institutos. Ello supone que alrededor de 650.000 alumnos y 61.200 docentes participen en esta iniciativa que involucra a todos los sectores de la comunidad educativa.