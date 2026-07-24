La Junta reconoce a nueve estudiantes de la provincia de Almería por sus resultados en Bachillerato y la PAU

Estudiantes galardonados con los Premios Extraordinarios de Bachillerato y reconocidos por obtener los mejores expedientes de la PAU de 2026 en Almería, junto a representantes institucionales y educativos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha entregado este viernes los Premios Extraordinarios de Bachillerato a seis estudiantes de centros educativos de la provincia de Almería y ha reconocido a los alumnos con los tres mejores expedientes provinciales en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026.

El acto se ha celebrado en la sede del Gobierno andaluz en Almería, donde la consejera ha destacado "el talento y el esfuerzo como ejes de la excelencia académica" de los estudiantes reconocidos.

Según ha desglosado la Administración autonómica en una nota, los premios han recaído en Carolina Lirola Escobosa, del IES Fuente Nueva de El Ejido; Mabel Uceda Crisol, del IES Bahía de Almería de la capital, y Marina Castro Morón, del CDP La Salle-Virgen del Mar de Almería.

Asimismo, han sido reconocidas María del Mar López Día, del CDP Altaduna de Roquetas de Mar; María Linares Martínez, del CDP San Ildefonso de la capital, y Helena Moreno Padilla, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' de Almería.

Por otro lado, los alumnos con los mejores expedientes académicos de la PAU de 2026 han sido Manda Robert Chiriac, del IES Sabinar de Roquetas de Mar; Carlos Pérez Suárez, del IES Murgi de El Ejido, y Álvaro Águila Asensio, del CDP Stella Maris de Almería.

La titular andaluza de Educación los ha animado a optar a la convocatoria de los Premios Nacionales de Bachillerato. Por su parte, el rector de la Universidad de Almería (UAL), José Joaquín Céspedes, ha felicitado a los estudiantes y ha destacado que su talento, unido a su "capacidad de superación y esfuerzo", constituye "un ejemplo" y "un orgullo" para sus familias y para la sociedad.

Céspedes ha subrayado que para las universidades de destino, entre ellas la de Almería, supone "una satisfacción contar con alumnado que demuestra una elevada implicación con sus estudios" y ha confiado en que los jóvenes vean cumplidas sus expectativas en la nueva etapa universitaria.

El rector también ha dado la bienvenida a quienes cursarán sus estudios en la UAL y los ha animado a aprovechar "al máximo todo el potencial docente, de investigación y de servicios" de la institución para mantener la línea de excelencia que han demostrado.

REQUISITOS Y BENEFICIOS DE LOS PREMIOS

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recordado que, para acceder a estos premios, los aspirantes deben haber obtenido una calificación media igual o superior a 8,75 puntos en Bachillerato.

En cada provincia andaluza se concede un premio por cada 1.000 alumnos o fracción superior a 500 matriculados en segundo curso de Bachillerato. Cada Premio Extraordinario de Bachillerato cuenta con una dotación económica de 500 euros.

El premio incluye, además, la exención de la obligatoriedad del pago de los precios públicos en el primer curso de estudios universitarios.