La Junta reconoce a la Peña Femenina de Huelva por "ser pionera en la integración de la mujer"

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento de los XI premios 'Flamenco en el Aula', correspondientes al curso 2024-2025. Estos han sido concedidos al IES Azcona y al Centro Específico de Educación Especial (CEEE) Rosa Relaño, ambos de Almería; al Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada; al colegio Arboleda de Sevilla, al instituto Los Álamos de Bormujos (Sevilla) y al CEI Babel de Huelva. Además, se han otorgado dos premios de honor al guitarrista Juan Carlos Romero y a la Peña Femenina de Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, estos premios reconocen las mejores iniciativas del profesorado para divulgar el arte jondo en los centros docentes y que pretenden contribuir al conocimiento del flamenco entre los escolares e impulsar el desarrollo de materiales curriculares, recursos didácticos y buenas prácticas docentes.

Las distinciones tienen el propósito de fomentar la elaboración de materiales curriculares rigurosos y atractivos y de reconocer las buenas prácticas docentes que promueven la transmisión de este arte. En esta edición se ha batido un récord de participación, con un incremento del 68%.

En la primera modalidad de los galardones, de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos, el primer premio ha recaído en el proyecto 'Material Flamenco Didáctico' del profesor Alfredo Mesa, del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, por la creación y publicación de una página web educativa especializada y rigurosa en flamenco y guitarra flamenca.

Asimismo, en este ámbito se ha concedido un segundo premio al proyecto 'Cultura Flamenca en tercero de ESO', realizado por la profesora Cristina Carmona Delgado, del IES Los Álamos de Bormujos (Sevilla). Trabajo que se enmarca en la asignatura Cultura del Flamenco, impartida en el grupo de diversificación de tercero de ESO del instituto.

El tercer premio ha sido para el proyecto 'Matemáticas con flamenco: Entre compases y patrones' elaborado por la docente Juana Núñez Fernández, del IES Azcona de Almería, que consiste en el diseño de una situación de aprendizaje para integrar las matemáticas y el flamenco en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el segundo apartado de experiencias y buenas prácticas docentes, el primer premio ha correspondido al trabajo 'I Festival Flamenco 360º. La semilla del flamenco' elaborado por el colegio Arboleda de Sevilla. Consiste en la organización de un espectáculo de flamenco inclusivo junto a personas con diversidad funcional y TEA, con el objetivo de sensibilizar sobre la inclusión educativa y cultural.

Por su parte, el segundo premio ha recaído en el proyecto 'Flamenco en el aula: ¡Olé!', realizado por el CEEE Rosa Relaño de Almería. Destaca la teatralización de una clase didáctica flamenca para explicar palos y elementos del flamenco por parte del alumnado sordo, tanto a nivel oral como en lengua de signos española.

El tercer premio de la modalidad de experiencias y buenas prácticas docentes has sido para el proyecto 'Vivir y sentir el flamenco', elaborado por el Centro de Educación Infantil Babel de Huelva, que busca la integración real y significativa del flamenco como contenido transversal en la programación de la Escuela Infantil.

Por último, se han concedido dos premios de honor al guitarrista Juan Carlos Romero, por la difusión del legado de Manolo Sanlúcar, y a la Peña Femenina de Huelva, por "ser pionera en la integración de la mujer en el flamenco", así como por "su contribución a visibilidad y proyección de las nuevas generaciones del patrimonio cultural inmaterial".

Los premios 'Flamenco en el Aula', en sus once ediciones, han distinguido a más de 80 proyectos educativos con la participación acumulada de cerca de 300 docentes y equipos directivos pertenecientes a más de 200 centros de toda Andalucía. El total de candidaturas presentadas supera las 500 propuestas procedentes de las ocho provincias andaluzas, mostrando una representación equilibrada de toda Andalucía y sostenida en el tiempo.