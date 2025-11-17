La Junta refuerza la presencia del flamenco en las aulas de la provincia de Almería

Uno de los proyectos educativos impulsados por la Junta de Andalucía por el Día Internacional del Flamenco en los centros educativos de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Francisco Alonso Martínez, ha visitado con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco en los centros educativos el IES Azcona, que ha sido reconocido por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en la novena edición de los premios 'Flamenco en el Aula' por el desarrollo del proyecto de elaboración de materiales curriculares 'Matemáticas con flamenco: entre compases y patrones'.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, al respecto, Alonso ha informado a los medios de comunicación de que la Junta, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, está reforzando la presencia de este arte universal en el sistema educativo andaluz con el diseño de "diversas estrategias como la conmemoración de esta efeméride", que se celebra en los centros educativos de Andalucía desde que la Unesco declara el Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, el delegado de la Junta ha valorado durante su intervención la "extraordinaria proyección cultural a nivel internacional con la que cuenta este arte que nos define", motivo por el que ha estimado que las programaciones didácticas del profesorado de los centros educativos "deben incluir entre los saberes básicos que van a llegar a nuestros estudiantes situaciones de aprendizaje relacionadas con el flamenco ya sea dentro del horario lectivo o bien como actividades complementarias y extraescolares".

Finalmente, el titular de la Administración educativa provincial, ha subrayado la importancia de este proyecto educativo recientemente reconocido a nivel regional con el tercer premio 'Flamenco en el Aula' de la Consejería, y ha reconocido la "magnífica y ejemplar labor" de la profesora del IES Azcona, Juana Núñez Fernández. Además, ha concretado que el Centro de Educación Especial (CEEE) Rosa Relaño de Almería ha recibido este curso el tercer premio 'Flamenco en el Aula' en el categoría de buenas prácticas docentes por el proyecto 'Flamenco en el aula: ¡Olé!'.

En contexto, los docentes andaluces cuentan con el Portal Educativo del Flamenco como "principal instrumento para materializar la integración de este arte en el currículo" y proporcionar a la comunidad educativa de Andalucía un acceso organizado a una "amplia variedad de documentos, noticias, recursos y materiales didácticos".