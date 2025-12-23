La Junta relanza la revista 'Andalucía Educativa' como escaparate de "las prácticas educativas de éxito"

Ejemplares de la revista 'Andalucía Educativa', que este 2025 ha tenido una tirada en papel, pero cuya edición se retoma como publicación digital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado este martes el relanzamiento de la revista 'Andalucía Educativa', una plataforma que regresa este curso 2025-2026 para mostrar "las experiencias de éxito y el talento" de los centros docentes de la comunidad.

La gestación de la revista se remonta a 1996, y el Gobierno andaluz asegura en una nota que "esta nueva etapa supone un salto cualitativo hacia la digitalización total, garantizando la facilidad de consulta, reproducción y el almacenamiento de contenidos".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que impulsa este proyecto, asegura "buscar fomentar la transferencia de conocimiento, el fomento de la cultura educativa y el desarrollo profesional del profesorado andaluz".

Ha indicado, como "símbolo de este nuevo comienzo", que la edición de diciembre de 2025 contó excepcionalmente con una tirada en formato papel que retoma la numeración histórica interrumpida en 2011.

La publicación también cuenta entre sus objetivos "promover, recoger y difundir publicaciones y proyectos que muestran prácticas educativas de éxito desarrollas en los centros docentes andaluces" y quiere ayudar al profesorado a "mantenerse actualizado", así como a "publicar artículos que contribuyan a mejorar su baremo de méritos".

La nueva estructura de la revista ha sido diseñada para ser más inclusiva y participativa integrando las perspectivas del alumnado, profesorado y familias y abarcando todas las etapas educativas con distintas secciones tales como los monográficos que permiten profundizar en un tema clave seleccionado; el apartado 'Docente del mes', que reconoce la labor docente, humaniza la revista y da visibilidad a referentes dentro de los centros.

Se ha estrenado con una entrevista a Juan Diego Díaz, profesor del IES Santo Domingo de El Puerto de Santa María (Cádiz), centro ganador del Desafío Cansat Nacional y 'Buenas Prácticas educativas' que permite compartir experiencias replicables.

También los centros educativos van a ser protagonistas con la sección 'Enséñanos tu centro', a través de vídeos se podrá visitar de manera virtual y conocer lo mejor los proyectos educativos y su realidad docente diaria.

El primero que ha estrenado esta sección es el CEIP Flor de Azahar de Málaga, que ha obtenido el reconocimiento como Google Reference School.

Las familias también tienen una sección, 'Rincón de la familia', donde se resalta la importancia de la participación familiar en la educación y de la necesidad de fortalecer la relación escuela-familia.

Ha sido inaugurada con la entrevista a la madre del alumno de 8 años de Vera (Almería) del CEIP Reyes Católicos que es el nuevo campeón de España de cálculo mental, tras resolver 70 operaciones sin fallos en 4 minutos.

La formación profesional, eje prioritario en el sistema educativo andaluz, tiene un apartado destacado en la que dar visibilidad a proyectos, ciclos y experiencias.

También la educación y la tecnología ocuparán una parte importante de la publicación, con una sección en el que se van a difundir actualizaciones sobre herramientas, competencias digitales y metodologías.