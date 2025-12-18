Junta reparte otros 6,2 millones entre los centros de Málaga para la ejecución de mejoras y la adquisición de material

L delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, - JUNTA

La segunda fase del plan Mejora tu centro va a inyectar en los centros públicos de Málaga una nueva inversión de 6.219.755,18 euros. En total, son 622 los colegios, institutos, conservatorios, escuelas de idiomas, escuelas superiores y residencias escolares de la provincia los beneficiados por estos fondos, procedentes íntegramente de financiación autonómica para mejorar y modernizar las instalaciones, según anunció la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional el pasado martes en el Consejo de Gobierno.

Estas ayudas se suman a los 9.349.684,5 euros ya transferidos a los centros de Málaga en la primera fase del plan, y que tienen como destino las actuaciones vinculadas a la mejora del confort térmico, ha indicado la Junta en un comunicado.

La aportación a los centros docentes públicos de la provincia para su gestión directa supera en el presente curso los 15,55 millones de euros, de un total de 93,5 repartidos en toda Andalucía. Las intervenciones previstas en esta segunda fase del plan se estructuran en tres grandes bloques, con una asignación económica detallada.

Así, 4.929.774,78 millones de euros se destinarán a actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y calidad educativa. Incluyen obras en accesos, cerramientos, fachadas, cubiertas, adecuación de espacios, instalaciones, pintura, rotulación, instalaciones de comunicaciones y sanitarias, y medidas de seguridad, entre otras.

Esta medida contribuye a su vez a la dinamización de la economía local, impulsando la contratación de pequeñas obras y servicios vinculados al tejido empresarial de cada municipio y comarca. Podrán recibir estos fondos los 184 centros docentes públicos de Educación Secundaria, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial, y las escuelas infantiles de Primer Ciclo.

También se contempla la concesión de fondos dirigidos a la adquisición de material académico y educativo, con un presupuesto de 1.199.230,40 millones de euros.

Los centros beneficiarios son un total de 433 conservatorios elementales de Música, centros y secciones de Educación Permanente y colegios de Educación Infantil y Primaria, así como los centros específicos de Educación Especial.

Finalmente, hay una partida específica de 90.750 euros para la renovación y adquisición de instrumentos musicales de cuatro conservatorios Profesionales y uno Superior de Música.

El modelo de ejecución se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando la autonomía en la gestión. La cantidad asignada se ingresará en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de las delegaciones territoriales, validará las propuestas presentadas por los centros antes del inicio de su ejecución. Por su parte, la Inspección Educativa llevará a cabo el asesoramiento y la supervisión de su desarrollo.

Todas las actuaciones financiadas con estos fondos deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026. Estas intervenciones representan un avance más en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta de Andalucía, reforzando la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado.