Quién ha ganado las elecciones de Castilla y León 2026

Resultado de las elecciones en Castilla y León 2026- EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha celebrado este domingo 15 de marzo elecciones a las Cortes autonómicas, unos comicios de los que saldrá la fuerza más votada en la Comunidad y el nuevo reparto de procuradores en el Parlamento regional.

Europa Press actualizará en esta información el resultado de la jornada electoral en cuanto avance el escrutinio y se confirme qué candidatura ha sido la más votada, así como el reparto de escaños y los posibles escenarios de gobierno que se abran tras el recuento.

QUIÉN VA GANANDO LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Este gráfico muestra la evolución del escrutinio en tiempo real.

Mientras, este otro ilustra los escaños más disputados en cada región por partidos.

CUÁNTOS ESCAÑOS CONSIGUE CADA PARTIDO

Los partidos se disputan el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de 2022, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes.

QUÉ MAYORÍAS SON POSIBLES TRAS EL ESCRUTINIO

PARTICIPACIÓN Y CLAVES DE LA JORNADA ELECTORAL