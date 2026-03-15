Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al grito de "dimisión" en un colegio electoral en Valladolid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ejerce su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla León (España).- Pablo Requejo

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un interventor de Vox ha increpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el colegio electoral al que este ha acudido a ejercer su derecho a voto este domingo, 15 de marzo, jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León.

Puente ha votado en el Colegio Ponce de León de Valladolid a las 11.00 horas, tras lo que uno de los interventores de Vox en el lugar le ha gritado "dimisión", un acción que ha sido reprendida por los socialistas presentes en el local electoral.

Tras lo sucedido, el ministro ha denunciado los hechos en una publicación en su perfil de la red social 'X'. "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo", ha escrito.

Asimismo, a su salida del colegio electoral, Puente ha puesto en valor el "derecho democrático a votar" y ha destacado la "normalidad" con la que se desarrolla la jornada electoral autonómica en "un país que vive en libertad", lo que es "motivo de celebración".

Igualmente, ha indicado que espera que haya más participación porque eso es "un buen síntoma de salud democrática" y confía en un resultado positivo para el PSOE para que haya "un cambio" en Castilla y León tras casi 40 años de gobiernos del PP.