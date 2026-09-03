La Junta retrasa al 11 de septiembre el inicio del curso en Jerez y El Puerto por la etapa de La Vuelta en Cádiz

Archivo - CEIP Federico Grcía Lorca de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Delegación Territorial en Cádiz, ha aprobado el retrasar al viernes 11 de septiembre el inicio del curso escolar en los centros educativos de Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María, previsto inicialmente para el jueves 10 de septiembre, ante la celebración ese día de una etapa de La Vuelta Ciclista.

La medida había sido solicitada por los ayuntamientos de ambas localidades gaditanas, que en la jornada del día 10 acogerán una contrarreloj individual de 32,5 kilómetros en la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España.

En una nota, la Junta ha señalado que la celebración de esta prueba deportiva requiere un amplio dispositivo de seguridad y movilidad, con cortes y restricciones de tráfico que afectarán a distintos puntos de ambas ciudades y que comenzarán con antelación al desarrollo de la etapa.

Ante esta situación, la Consejería ha considerado necesario retrasar 24 horas el inicio de la actividad lectiva, con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado, del profesorado y de toda la comunidad educativa, así como favorecer el normal desarrollo de los dispositivos de movilidad y seguridad previstos para esa jornada.

De este modo, el jueves 10 de septiembre no habrá actividad lectiva en los centros educativos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, incorporándose el alumnado a las aulas el viernes 11 de septiembre, fecha en la que comenzará con normalidad el curso escolar en ambos municipios.

La medida ha sido adoptada tras la valoración de las circunstancias excepcionales que concurrirán durante esa jornada y en coordinación con las administraciones locales implicadas.

La Consejería de Educación ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, así como de los equipos directivos, el profesorado, las familias y el conjunto de la comunidad educativa ante esta situación extraordinaria.

Con esta decisión, la Junta de Andalucía ha asegurado que garantiza que el comienzo del curso escolar se produzca "en las mejores condiciones de seguridad y normalidad posibles" para el alumnado y sus familias.