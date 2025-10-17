Junta se reúne con Ayuntamiento de Málaga y AMPA de CEIP Intelhorce para trasladar detalles del nuevo centro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha mantenido este viernes un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Málaga, así como con la dirección y el AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Intelhorce para trasladar los detalles de la ejecución del nuevo centro, actuación que se adjudicó el pasado 8 de septiembre.

En el encuentro han participado el delegado territorial, Miguel Briones, acompañado por la jefa del Servicio de Planificación, Eva Sánchez; la concejala delegada del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras; el director del centro, Juan Carlos Gutiérrez, y la representante del AMPA Araceli Zambrana.

Durante la reunión, Briones ha expuesto los detalles de la obra del nuevo CEIP, que llevará a cabo la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. por un importe de 6.492.672,69 euros y con un plazo de ejecución de 15 meses desde el comienzo de los trabajos, han indicado la Delegación de la Junta en Málaga en un comunicado.

"Los trabajos comenzarán de forma inminente. Desde la Delegación Territorial queremos mantener abierta la línea de comunicación con todas las partes implicadas, Ayuntamiento, centro y familias, como hemos hecho cada vez que se ha producido un avance en el proceso", ha señalado Briones.

Según ha manifestado, "es un día de enorme satisfacción para toda la comunidad educativa del CEIP Intelhorce porque su nuevo colegio será una realidad muy pronto".

Por su parte, Porras ha expresado su satisfacción con la puesta en marcha del proyecto: "El Ayuntamiento quiere agradecer la construcción de este nuevo colegio que viene a reforzar el equipamiento educativo y que amplía las infraestructuras de nuestra ciudad y de nuestro distrito".

La actuación consistirá en la demolición de los dos edificios que componen el centro y su sustitución, en la misma parcela, por uno de nueva construcción. Actualmente el CEIP Intelhorce se encuentra alojado en las instalaciones del CEIP El Tarajal, debido a las patologías estructurales que presentaban sus infraestructuras.

El nuevo colegio será de tipología C1, es decir, contará con una línea de infantil y otra de primaria, pero se prevé su ampliación a C2 (dos líneas) en una segunda fase. Por ello, los espacios comunes serán los correspondientes a esa tipología final, pero el aulario construido esta primera fase será el propio de un C1, con 225 puestos escolares.

La nueva edificación, con 2.175 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 9.544 metros, contará en la zona docente con tres aulas polivalentes de infantil con sus respectivos aseos y espacio común de infantil; seis aulas polivalentes para primaria; aula de educación especial; dos aulas de pequeño grupo y aula de recursos.

Además, dispondrá de gimnasio con vestuarios, biblioteca, salón de usos múltiples, secretaría y archivo, conserjería y reprografía, despacho de dirección, despacho de jefatura de estudios, sala de profesorado y despachos para el AMPA y alumnado. También habrá un comedor con cocina, sala de instalaciones y cuarto de limpieza y basura. En las zonas exteriores se dispondrán sendos porches (uno para infantil y otro para primaria), aulas exteriores de infantil, zonas de juegos de infantil y primaria, pista polideportiva y huerto.

El centro contará con paneles solares fotovoltaicos para la mejora de la eficiencia energética, así como con otros sistemas para la mejora del bienestar y la disminución del consumo energético, como una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, ventilación cruzada, soleamiento adecuado, posibilidad de renovación nocturna del aire, etcétera. La edificación se ha proyectado siguiendo las recomendaciones de sostenibilidad establecidas en la Certificación Verde.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.