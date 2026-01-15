La Junta reúne a clústeres, parques y centros tecnológicos andaluces para tratar sobre innovación en FP

Los consejeros de la Junta de Andalucía de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo (4i), y de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos (3d), posan antes de participar en Sevilla en la jornada 'Andalucía Innova: la FP que impulsa el futuro'. - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han participado hoy en Sevilla en la Jornada 'Andalucía Innova: la FP que impulsa el futuro?, que ha reunido a los principales clústeres empresariales, parques y centros tecnológicos para abordar el valor innovador que aportan estas enseñanzas a la realidad del tejido empresarial andaluz y la transferencia de conocimiento entre ambos ámbitos.

Castillo ha destacado en una nota de prensa remitida por la Junta la apuesta que el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho por las enseñanzas de Formación Profesional, en línea con la estrategia de la Junta de Andalucía para transformar el modelo productivo a través de la colaboración estable entre el ámbito docente y el entorno empresarial. Ha explicado que "cuando los centros docentes y las empresas trabajan juntos, Andalucía avanza" porque "la FP es una política pública que funciona cuando se construye de manera colaborativa".

Las sesiones de trabajo han puesto de manifiesto el papel de la empresa como colaboradora esencial en la nueva FP Dual, una conexión que la Junta de Andalucía garantiza con los acuerdos suscritos con empresas. Sólo el pasado curso el Gobierno andaluz firmó más de 85.000 convenios con 36.500 empresas de todos los sectores y volúmenes.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado que la alianza entre formación académica, innovación y empresa favorece de manera efectiva la empleabilidad de los jóvenes andaluces y la competitividad de la comunidad. Por ello ha remarcado que "desde el Gobierno andaluz se debe reforzar la unión de esas piezas para promover la transferencia de conocimiento y la actualización de competencias y para seguir construyendo la Andalucía del futuro".

De igual modo, ha asegurado que "los clústeres, los parques científicos y tecnológicos y los centros tecnológicos son los mejores agentes para promover la cohesión territorial, la colaboración y la innovación entre diversas entidades y sectores". En ese contexto, ha detallado las diferentes líneas de trabajo que se han puesto en marcha desde el Ejecutivo autonómico para fomentar la actividad de todos esos agentes.

En materia de clústeres, ha destacado la política específica dirigida a estos agentes, así como la convocatoria de ayudas por valor de nueve millones de euros para reforzar la innovación y la transferencia de conocimiento en la comunidad. A ese apoyo financiero también se suman los 22,6 millones que se han convocado para apoyar a los centros tecnológicos. Según ha indicado, todas estas subvenciones permitirán De igual modo, ha aludido a la nueva red de parques científicos tecnológicos de Andalucía, que "bajo una misma marca posibilita el fortalecimiento de estos espacios productivos y su proyección económica".

Por otro lado, ha remarcado que, en esta legislatura, la Junta ha dado los pasos necesarios para "dar estabilidad y reforzar el sistema universitario público andaluz con el fin de que el talento que se forma en nuestra tierra se quede aquí y puedan labrarse un futuro en Andalucía". La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destacado también la relevancia de la transferencia de conocimiento como clave para que la innovación llegue al tejido productivo. "Este intercambio --ha dicho-- es lo que convierte la formación en valor económico y permite que una idea nacida en un aula se convierta en una solución para una empresa y es lo que hace que la FP sea hoy un actor imprescindible en la competitividad de Andalucía".

El Gobierno andaluz ha ofertado este curso 2025-2026 un total de 3.773 ciclos y cursos de especialización, un 31% más que hace seis años, con 197 titulaciones distintas, llegando a cubrir el 88,7% del catálogo nacional. El sistema educativo andaluz ha ofertado 168.447 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 1.460 son nuevas autorizaciones y desde 2018 se han creado 47.552 nuevas plazas, lo que representa un incremento del 40%.

La consejera de Desarrollo Educativo ha subrayado que "Andalucía dispone de una oferta formativa amplia y diversa para responder a las inquietudes de nuestros alumnos y atender a las necesidades del tejido empresarial y del conjunto de la sociedad".

María del Carmen Castillo ha señalado que "la Junta de Andalucía ha implementado un modelo de Formación Profesional moderno, flexible y conectado con la realidad productiva del territorio, que crece innova y genera oportunidades reales para el alumnado". Actualmente, en Andalucía más de la mitad de los titulados en FP encuentran trabajo el primer año tras acabar sus estudios, una tasa que llega al 60% en Grado Superior y en el caso de los ciclos STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se eleva al 70%.

La flexibilidad del actual modelo de FP andaluz se ha enriquecido con la implantación en este curso 2025/2026 de 1.053 módulos optativos "lo que significa el despliegue sin precedentes de una herramienta que convierte a la FP en un sistema vivo y capaz de evolucionar al ritmo de la economía andaluza", ha subrayado la consejera. Familias profesionales como Informática y Comunicaciones o Electricidad y Electrónica ya disponen de esta adaptación que permite a los centros adaptar su oferta a las necesidades del entorno, responder a las demandas concretas de las empresas locales, formar perfiles emergentes y reforzar los sectores estratégicos de cada provincia.