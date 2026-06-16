La Junta rinde homenaje al grupo granadino Los Ángeles con el proyecto educativo ¡Bravo por la Música!

La Junta rinde homenaje al grupo granadino Los Ángeles con el proyecto ¡Bravo por la Música! 2026 - JUNTA

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP, ha presentado la tercera edición del proyecto de innovación educativa ¡Bravo por la Música! que en esta ocasión rinde homenaje al histórico grupo granadino Los Ángeles, coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de dos de sus componentes, Poncho González y José Luis de Avellaneda.

En esta ocasión han participado unos 300 alumnos y alumnas de once centros educativos de Granada, coordinados por doce docentes que han reinterpretado el emblemático tema "Ven a Granada", una canción que forma parte del patrimonio musical y sentimental de la ciudad.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha destacado durante el acto de presentación del proyecto, que el programa, que cuenta con la colaboración de la Fundación Miguel Ríos, "vuelve a situar la música como eje vertebrador del aprendizaje, la creatividad y la cooperación entre centros educativos".

Martín también ha dicho que ¡Bravo por la Música! "es el vivo ejemplo de lo que significa la innovación educativa en mayúsculas", y ha subrayado que educar "va más allá de transmitir conocimientos. Cuando hablamos de educar, no solo hablamos de transmitir conocimientos en el aula; hablamos de emocionar, de cooperar y de conectar con nuestras raíces".

La presentación de esta tercera edición ha concluido con la proyección de un videoclip grabado en el Palacio de Carlos V, resultado de meses de trabajo compartido, ensayos y coordinación entre centros, profesorado y alumnado, poniendo de manifiesto el poder de la música como instrumento de aprendizaje, convivencia y cohesión.

¡Bravo por la Música! refuerza su papel como espacio de encuentro entre educación, cultura y juventud, "demostrando cómo la innovación educativa puede construir comunidad a través del arte y la colaboración", ha señalado la delegada de Desarrollo Educativo quien ha señalado que "el mérito es doble: fomenta el trabajo en equipo entre centros educativos y rinde un bellísimo y merecido homenaje a una parte esencial de nuestra memoria musical".