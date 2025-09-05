Junta señala sus inversiones en infraestructuras educativas en Almería con cuatro centros más y 50 ampliaciones

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, Francisco Alonso, ha destacado este viernes la apuesta por las infraestructuras educativas del Gobierno andaluz que se traduce en cuatro nuevos centros, 50 ampliaciones y unas 310 intervenciones de mejora y reparación por un importe global de 80 millones de euros

"Actualmente están en ejecución unos 30,4 millones de euros", ha trasladado a los medios durante su asistencia al inicio de curso de las escuelas infantiles de Almería, donde ha recordado que unos 20 millones de euros se han destinado al nuevo IES Las Salinas de Roquetas de Mar, el IES Almerimar y a la reparación del IES Alhadra.

En cuanto a lo que son centros educativos de Infantil y Primaria, el delegado ha destacado la puesta en funcionamiento para este curso del nuevo colegio Bahía de Almerimar en El Ejido, que se estrenará el próximo 10 de septiembre "con todo el alumnado". Según ha comentado, se prevé que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acuda a inaugurarlo.

Entre otras actuaciones destacadas, ha subrayado la ampliación del CPR Los Albaricoques, la intervención en el Colegio Virgen de las Angustias de Tabernas o las reparaciones del CEIP Luis Vives, de Dalías.

GRATUIDAD EN LA ETAPA INFANTIL

Alonso ha valorado la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de 2 años que se pone en marcha este curso, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias, de forma que "más del 70 por ciento de la familias almerienses con niños de 0 a 3 años no tendrá que pagar nada".

Según los cálculos de la Junta, son un total de 7.702 familias las que se beneficiarán de la gratuidad de la educación en el conjunto de la etapa de Infantil. Alonso ha recordado al respecto "el compromiso de la Junta con la educación de los almerienses potenciando la educación desde la base, desde la igualdad de oportunidades y atendiendo el derecho a la conciliación entre la vida familiar y la laboral".

El delegado de la Junta ha agradecido al conjunto de la comunidad educativa de la Escuela Infantil Santo Ángel de la Guarda que "desde 1962 está ofreciendo un servicio educativo de calidad a las familias del emblemático barrio almeriense de Pescadería - La Chanca" y que es, sin duda, un "referente andaluz en educación inclusiva e interculturalidad".

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería ha excusado, en primer lugar, "a la alcaldesa, quien no ha podido asistir por motivos de agenda pero que me consta que le hubiese encantado estar en este inicio escolar". Pérez de la Blanca también ha agradecido "a la Junta de Andalucía por el gran trabajo que están haciendo en nuestra ciudad y por el firme compromiso del gobierno de Juanma Moreno con Almería".

Por último, el edil ha agradecido también "a la directora y al todo el personal de esta escuela infantil por su invitación a una cuestión tan importante como es el inicio del curso de los futuros padres y abuelos del día de mañana". La visita ha sido coordinada por la directora del centro, Zaida Montero Serra y ha contado con la presencia de representes de la comunidad educativa del centro.