La Junta sigue trabajando en el "estudio de necesidades" del futuro conservatorio de danza de Jaén

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación de la Junta de Andalucía sigue trabajando "en el estudio de necesidades" del futuro Conservatorio Profesional de Danza de Jaén.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas la titular del ramo, María del Carmen Castillo, durante una visita a la nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de la capital jiennense.

"El conservatorio de danza también está en los planes de la Consejería", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que "la idea ahora mismo era utilizar las instalaciones del antiguo colegio del centro de Jaén", en concreto el Ruiz Jiménez, "y se ha hecho ya el estudio arqueológico previo que hay que hacer".

De este modo, ahora se está "trabajando en ese estudio de necesidades". "A ver cómo podemos afrontar una inversión que, así de entrada, está en torno a los siete, ocho millones de euros, que lo decimos con mucha tranquilidad, pero que hay que trabajar en ello. Pero lo tenemos previsto", ha subrayado.

Cabe recordar que la Consejería de Desarrollo Educativo aborda ese programa de necesidades del conservatorio de danza una vez que los informes de Cultura sobre la citada intervención arqueológica preventiva fueron "favorables".

Se trata de un documento "necesario para definir los requisitos técnicos del proyecto de construcción", según se informó el pasado junio desde la Junta. Con respecto al posible horizonte para tenerlo listo, añadió que "no se tiene plazo de redacción".

El conservatorio profesional de Danza es una infraestructura educativa que viene siendo demandada desde hace años por la sociedad de Jaén, única provincia andaluza, junto con Huelva, que carece de estos estudios.

Cabe recordar que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 incluyen una partida de 100.000 euros para iniciar la redacción del proyecto del Conservatorio Profesional de Danza de Jaén.

Su construcción en los terrenos del CEIP Ruiz Jiménez se anunció en julio de 2024 por la entonces consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. Con ello, se descartó definitivamente la anterior ubicación --en una parcela de la calle Molino de la Condesa, aneja al mismo colegio-- que la propia Junta planteó al anunciar en 2021 el proyecto para dotar a la capital de estas enseñanzas.

El proyecto contempla tanto la edificación del conservatorio, con 5,5 millones de euros, como la rehabilitación integral del colegio Ruiz Jiménez, con obras valoradas en 1,2 millones. De este modo, la inversión total prevista es de 6,7 millones de euros.

Ya entonces se apuntó que, previamente, había que acometer una excavación arqueológica preventiva, que comenzó a mediados de noviembre de 2024. Una intervención necesaria no solo por la posibilidad de afección al patrimonio arqueológico subyacente, sino porque el solar se ubica en un entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, con protección arqueológica.

Una vez ejecutados los sondeos, los informes por parte de Cultura fueron favorables, de manera que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación está inmersa en la redacción del programa de necesidades del conservatorio profesional de danza.