La Junta supera los siete millones de inversión en infraestructuras educativas en Níjar (Almería) desde 2019

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, Francisco Alonso, durante su visita a un aula del Colegio Público Rural Campo de Níjar Norte, en Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía ha invertido 7.086.034 euros en la construcción y mejora de infraestructura educativa en Níjar (Almería) desde el año 2019.

Así lo ha asegurado el delegado territorial Francisco Alonso durante su visita a las instalaciones de la sede Albaricoques del Colegio Público Rural (CPR) Campo de Níjar Norte, donde ha conocido 'in situ' el resultado de las obras de ampliación y mejora que la Consejería ha ejecutado en este colegio.

En declaraciones a los periodistas, el delegado de la Junta ha destacado "el compromiso del Gobierno andaluz con una educación pública de calidad en el municipio de Níjar", donde en los últimos ocho años se han finalizado 19 actuaciones y actualmente hay dos obras en ejecución por un valor de 35.206,06 euros.

"Son realidades que mejoran el día a día de las familias y aseguran que nuestros alumnos cuenten con los mejores espacios para su aprendizaje", ha señalado el responsable provincial, quien ha puesto como ejemplo la actuación ya finalizada en el CEIP Concordia de Campohermoso, que con una inversión total de 2.162.473 euros ha permitido la ampliación de tres líneas de Infantil y Primaria y la retirada de módulos prefabricados en el centro.

Por su parte, en relación con la sede Albaricoques del CPR Campo de Níjar Norte, Alonso ha informado de que la Consejería ha finalizado los trabajos de ampliación y redistribución de espacios, que han permitido la retirada de un módulo prefabricado existente en el centro desde el año 2015 y que ha supuesto una inversión total cercana a los 550.000 euros.

La ampliación se ha llevado a cabo mediante la demolición de la construcción más antigua del centro, compuesta por tres aulas y aseos, y la construcción, en su lugar, de una edificación nueva.

Este nuevo edificio cuenta con dos aulas de Infantil, cuatro de Primaria, una sala de usos múltiples, almacén, núcleo de aseos, aseo accesible y porche. Además, las dos aulas de Infantil disponen de su propio aseo integrado.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y ha contado con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).