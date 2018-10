La Junta tramita más de 25.380 solicitudes de becas durante el curso 2017/2018 en Córdoba

Publicado 23/08/2018 15:23:56 CET

CÓRDOBA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación de la Junta en Córdoba ha tramitado en el curso 2017/2018 un total de 25.386 solicitudes de becas en la provincia, entre las que destacan las convocadas por el Gobierno regional y que son: la Beca 6000, la Beca Segunda Oportunidad y la Beca Adriano, así como las ayudas individualizadas de Transporte Escolar.

Por otra parte se encuentran la convocatoria de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y la convocatoria general por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo de estas becas es garantizar el acceso a la educación para aquellas personas que por sus circunstancias personales, familiares, sociales o económicas no puedan disfrutar de ella en igualdad de condiciones.

En una nota, el delegado de Educación, Antonio José López, ha destacado el programa de becas de la Junta y "cómo supone una herramienta muy valiosa para propiciar la permanencia en el sistema educativo de los alumnos y alumnas andaluces e incentivar su esfuerzo y capacidad". Así, ha asegurado que desde la Junta se tiene claro que, "independientemente de dónde vivan, los estudiantes pueden acceder al sistema educativo en igualdad de oportunidades".

Asimismo, López ha señalado que "gracias al compromiso de la Junta con el sistema de becas establecido en la comunidad autónoma, las solicitudes del curso 2017/2018 se encuentran ya tramitadas, resueltas y pagadas en su mayoría". En este sentido, el delegado de Educación ha asegurado que "la Junta permite el acceso al sistema educativo a todo el que quiera a través de un sistema de becas único en España".

Gracias a la Beca 6000 se garantiza en Andalucía la permanencia en el sistema educativo del alumnado de primer y segundo curso de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio de formación profesional.

Los objetivos de esta beca son claros: por un lado, prevenir el abandono prematuro de este alumnado y lograr su continuidad y éxito dentro del sistema educativo, sirviendo de aliciente y estimulo y, por otro, paliar la merma de ingresos que se produce en la familia como consecuencia de la no incorporación del alumnado al mercado de trabajo. En el curso 2017/2018, la Beca 6000 ha recibido más de 3.508 solicitudes.

La Beca Adriano está también íntegramente financiada por la Junta de Andalucía. Su objetivo es atender desde el punto de vista educativo y económico las necesidades del alumnado que no obtenga la condición de beneficiario y quede excluido de la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios no universitarios del Ministerio de Educación, por el único motivo de no haber alcanzado la calificación establecida por dicho Ministerio para obtener una beca.

Así la Junta evita la exclusión y el abandono educativo ligado a los recursos económicos de la unidad familiar, evitando una diferenciación no justificada en el tratamiento del rendimiento académico exigido al alumnado en general y al alumnado beneficiario de becas o ayudas, y favoreciendo la continuación de todo el alumnado en los de estudios postobligatorios.

Se encuentra dirigida al alumnado que curse en modalidad presencial Bachillerato, 2º curso de ciclos formativos de Grado Medio, ciclos formativos de Grado Superior, enseñanzas artísticas profesionales y superiores y enseñanzas deportivas. En el curso 2017/2018, la Beca Adriano ha sido solicitada por 1.303 personas.

OTRAS BECAS Y AYUDAS

La Beca Segunda Oportunidad está dirigida a las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años de Andalucía que hayan abandonado el sistema educativo sin haber obtenido alguna titulación de educación secundaria obligatoria o educación secundaria postobligatoria.

Su finalidad es compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación de la persona solicitante al estudio, facilitando la reincorporación a los estudios para una preparación mayor que posibilite su acceso de nuevo al mercado laboral. En el curso 2017/2018, la Beca Segunda Oportunidad ha recibido 126 solicitudes.

Y las ayudas individualizadas de Transporte Escolar han sido más de 1.120 solicitudes las recibidas en la Delegación Territorial de Educación de Córdoba. Son ayudas para financiar los gastos de transporte del alumnado que está obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia, en la misma, de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones diseminadas, así como para los que entre su domicilio y la parada establecida de la ruta escolar más cercana el desplazamiento sea superior a dos kilómetros.

Por otro lado, las ayudas al estudio relacionadas con los umbrales de renta y patrimonio familiar están reguladas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que establece convenios de colaboración con las comunidades autónomas para que éstas puedan realizar las funciones de tramitación, resolución y pago.

La Junta de Andalucía desde el curso 2009/2010 celebra dichos convenios de colaboración en virtud de los cuales realiza dichas funciones. En este sentido, en el curso 2017/2018, la Delegación de Educación de Córdoba ha tramitado más de 16.770 solicitudes en la Convocatoria General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cabe señalar dentro del programas de becas, las ayudas para el alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, que tienen como objetivo dar ayudas para determinados apoyos y atenciones educativas específicas asociadas a altas capacidades, discapacidad o trastornos graves de conducta del alumnado beneficiario. En el curso 2017/2018, esta beca ha tenido 2.556 solicitudes.