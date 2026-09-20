La Junta y Unibus alcanzan un acuerdo para restablecer el servicio de transporte escolar en toda la provincia de Jaén

Imágenes de la vuelta al colegio en Infantil y Primaria en Andalucia. A 10 de septiembre de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros de la Provincia de Jaén (Unibus) han alcanzado un acuerdo que permitirá restablecer el servicio de transporte escolar en todas las rutas de la provincia de Jaén que no contaban en este inicio de curso con las correspondientes adjudicaciones.

De esta forma, la Consejería ha anunciado en una nota que espera que todos los alumnos y familias afectadas puedan disponer la próxima semana del servicio de transporte escolar con normalidad, una vez completados los trámites administrativos, en los que se trabaja sin dilación tras cerrar el acuerdo.

Al respecto, la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, ha agradecido el trabajo desarrollado sin descanso, el talante y la voluntad de acuerdo durante las conversaciones mantenidas con la administración por el presidente de Unibus, Raúl Gil, así como tanto por la Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén y la Delegación de Educación, que han permitido abordar las circunstancias particulares y específicas de las rutas afectadas, de especial dificultad, dentro del marco de una colaboración público-privada que facilita el acceso a la educación del alumnado en condiciones de igualdad.