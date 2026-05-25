La Junta valora el compromiso del IES Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real (Jaén), con la promoción del sector oleícola

Inauguración de las jornadas 'AOVE's influencers'. - JUNTA

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha destacado este lunes el compromiso del IES Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real (Jaén), con la innovación y la promoción del sector oleícola

Así lo ha indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante la inauguración de las jornadas 'AOVE's influencers', una iniciativa organizada por el ciclo formativo de Grado Medio de Aceites y Vinos del citado instituto.

Un acto que también ha contado con la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda; el alcalde de la localidad, Marino Aguilera, y el director del centro educativo, José Hidalgo, según ha informado el Gobierno andaluz.

Solano ha afirmado que esta iniciativa representa "una propuesta educativa innovadora que sitúa al alumnado como protagonista activo del aprendizaje y embajador de uno de los sectores estratégicos más importantes de la provincia, como es el aceite de oliva virgen extra".

Igualmente, se ha referido a la Formación Profesional como una herramienta clave para garantizar el relevo generacional y favorecer la innovación y modernización del sector agroalimentario.

Junto a ello, ha señalado "el compromiso de los centros educativos de la provincia de Jaén con el impulso de iniciativas educativas que fomentan la innovación, el emprendimiento y la conexión entre formación y tejido productivo".

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura ha incidido en la importancia de seguir apostando por la calidad como elemento diferenciador para reforzar la presencia de los aceites de oliva de Jaén en los mercados nacionales e internacionales.

En este sentido, ha recordado que la provincia es la principal potencia mundial en producción de aceite de oliva y un referente en calidad, al concentrar tres denominaciones de origen potegidas y la única indicación geográfica protegida del aceite de Andalucía.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Junta con el sector a través de la I Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar, orientada a impulsar la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de un ámbito esencial para el desarrollo socioeconómico andaluz.

Las jornadas 'AOVE's influencers' nacen con el objetivo de divulgar la cultura del aceite de oliva virgen extra, fomentar su conocimiento y profundizar en nuevas estrategias de promoción y comercialización. También pretende poner en valor y visibilizar el ciclo formativo de Grado Medio de Aceites y Vinos que imparte el IES Antonio de Mendoza.

A través de un formato dinámico e interactivo, el encuentro persigue, además, despertar vocaciones técnicas y científicas vinculadas al ámbito STEM y al sector agroalimentario. De este modo, el alumnado ha podido asistir a ponencias, catas y demostraciones científicas en vivo lideradas por estudiantes del propio ciclo formativo, mostrando el potencial práctico, la alta empleabilidad y el prestigio de esta formación en el entorno rural.

En este sentido, Solano ha señalado "la importancia de seguir fortaleciendo una Formación Profesional conectada con las necesidades reales del territorio, capaz de generar oportunidades de futuro para los jóvenes y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia".

UN CENTENAR DE ESTUDIANTES

Las jornadas han reunido a un centenar de estudiantes de Secundaria procedentes de distintos centros educativos de la comarca, con el objetivo prioritario de despertar vocaciones hacia el ciclo formativo de Aceites de Oliva y Vinos.

Ha participado alumnado del IES Antonio de Mendoza, del IES Alfonso XI y del centro SAFA de Alcalá la Real, así como del IES Pablo Rueda, de Castillo de Locubín. El evento ha contado también con la participación de ciudadanos y ciudadanas vinculados o interesados en el sector oleícola, como profesionales del olivar, agricultores, técnicos de campo, trabajadores de almazaras, estudiantes y consumidores interesados en el análisis organoléptico y en el comercio local.

De este modo, el instituto abre sus puertas al entorno social y profesional para mostrar cómo la ciencia aplicada al campo constituye una herramienta esencial para garantizar la excelencia del producto final, posicionando al alumnado no solo como futuros técnicos especializados, sino también como prescriptores y divulgadores del conocimiento agroalimentario ligado al territorio.

Finalmente, los delegados territoriales han felicitado al alumnado y al profesorado del IES Antonio de Mendoza por su labor. Han resaltado que "se consolida como un agente activo de dinamización social y económica de la comarca, favoreciendo el encuentro entre juventud, tradición agrícola, innovación y empresa en torno a uno de los principales motores económicos de la provincia de Jaén".

Han agradecido, igualmente, la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá la Real en la organización de estas jornadas y su implicación en la formación práctica del alumnado de Formación Profesional.