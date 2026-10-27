A licitación la reparación de los daños causados por las borrascas en el CEIP Antonio Machado de Grazalema (Cádiz)

Fachada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado de Grazalema, en la Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil del Contratante la licitación de las obras de impermeabilización de cubiertas y reparación de desperfectos ocasionados por el temporal del pasado mes de febrero en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado de Grazalema, en la Sierra de Cádiz.

El presupuesto total de la licitación es de 512.770,13 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de noviembre, como ha detallado la Junta en una nota.

Los trabajos se centrarán en la reforma de todas las cubiertas, para lo que será necesario retirar el acabado de tejas existentes, colocar nuevas capas de impermeabilización y volver a retejar, resolviendo encuentros afectados.

La intervención incluye además la reparación de todas las fisuras y grietas que afectan tanto a las fachadas del edificio como al muro de contención de la urbanización, así como el arreglo de los paramentos interiores, que han resultado dañados por las filtraciones de agua y la humedad.

Esta actuación responde a las necesidades de reparación de infraestructuras docentes deterioradas tras el tren de borrascas que sufrió Andalucía a principios de año.