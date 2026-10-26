Incendiados al menos media docena de coches en Bilbao tras una protesta contra Vito Quiles

Bomberos sofocan un contenedor quemado tras una protesta contra Vito Quile en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos media docena de coches han sido incendiados en la Avenida Lehendakari Agirre de Bilbao, durante los incidentes ocurridos tras una concentración de jóvenes que protestaban contra el acto del agitador Vito Quiles fuera de la Universidad de Deusto, que él mismo ha suspendido ante posibles altercados. También se han quemado diversos contenedores de basura y uno de obra en las inmediaciones del campus universitario de Deusto.

Dos marchas en rechazo al acto de Quiles, previsto para las 19.00 horas, han partido este lunes por la tarde de diferentes puntos del barrio bilbaíno para confluir a las 17.00 horas en la Universidad de Deusto, donde se ha realizado una concentración con pancartas en las que se leía: 'Euskal Herrian Faxismoari Ez (No al fascismo en Euskal Herria), ni un paso atrás' y 'Probokatzaile faxisten aurka klase batasuna' (Contra los provocadores fascistas, unidad de clase).

En las inmediaciones del campus, cerrado ante la previsión de incidentes, los participantes en la movilización, muchos de ellos vestidos de negro y con capuchas, han tirado cohetes y petardos, y han quemado varios contenedores, uno de obra en la calle Francesc Maciá, y varios de basura en la Avenida Lehendakari Agirre. En esta última calle se han quemado también al menos media docena de vehículos.