El Comité de Huelga de la educación pública de Madrid celebra la "liberación" del manifestante y exige que se investigue

Varias personas durante una concentración por la educación pública, frente a la Consejería de Educación, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de la educación pública de Madrid ha celebrado la "liberación" del manifestante que ha sido detenido en la concentración de este lunes por un delito de resistencia y desobediencia al "intentar cortar el tráfico" de la vía, según han detallado fuentes policiales.

Desde la organización esperan que su compañero haya quedado en libertad "sin cargos" y han "condenado rotundamente" las "agresiones" y "detenciones" realizadas por la Policía Nacional, según ha expresado este lunes en un comunicado. También ha exigido a la Delegación del Gobierno que "investigue lo ocurrido" y "depure responsabilidades".

Asimismo, han recordado que cortar una calle o colgar una pancarta en una protesta "no justifican, por sí mismas, una carga policial", para lo que ha apelado a resoluciones del Tribunal Constitucional --"STC 66/1995"-- y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos --"Oya Ataman contra Turquía, 2006"--.

"La intervención policial debe ser necesaria y proporcionada", han insistido en el escrito, que se apoya en el artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2015 que exige "medidas graduales" así como "la disolución como último recurso".

El Comité ha pedido que se "garantice" el "derecho a protestar" porque "defender la educación pública no puede recibir como respuesta golpes y represión" en lo que han calificado como "una protesta pacífica" y "avalada" tanto por la Constitución como por la "ley internacional".

Cientos de profesores han llegado a la Consejería antes de las 12 horas al grito de 'Educación pública y de calidad' ataviados con sus características camisetas verdes y acompañados de tambores, silbatos y carteles que rezan: '13 días sin dialogar hacen que yo no pueda enseñar', tras participar una acción reivindicativa de sillas vacías en la plaza de Callao.

Una vez reunidos han realizado una carrera de obstáculos (sillas o mesas de las aulas) y han pedido la dimisión de Zarzalejo. Además, casi a las 13 horas han desplegado una gran pancarta en un edificio en obras en la calle Alcalá esquina con calle Virgen de los Peligros en la que se lee: 'Zarzalejo negocia con la pública'.

Los docentes que se concentraban frente a la Consejería han subido hasta el lugar de la pancarta (C/ Alcalá, 21). Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los agentes han hecho uso de su herramienta de defensa cuando un grupo de manifestantes han hecho caso omiso a las indicaciones de los efectivos e incluso han llegado a agredirles, aunque sin provocarles heridas.

Tras la retirada de la pancarta del edificio pasadas las 13 horas, los profesores han marchado desde la calle Virgen de los Peligros y han bajado por Gran Vía para volver a la calla Alcalá.

Es en ese momento cuando un grupo de profesores se ha desviado y ha llegado hasta la altura de Banco de España, donde han intentado cortar el tráfico, momento en el que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han agrupado a los manifestantes en la acera. Ya sobre las 14.00 horas, los agentes han detenido a uno de los docentes y se lo han llevado en un vehículo policial, mientras sus compañeros gritan 'No se pega'.