La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el pleno del 26 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha explicado este jueves en el Parlamento las distintas actuaciones llevadas a cabo para impulsar itinerarios de excelencia y certificación de idiomas al alumnado de ESO y Bachillerato en los centros educativos públicos andaluces, que beneficia directamente a más de 5.500 estudiantes.

La red pública andaluza oferta en este curso 2026/27 en casi 100 institutos una materia optativa para que los estudiantes de primero y segundo de Bachillerato puedan prepararse el B2 en inglés, francés o alemán. Este nivel de certificación en idiomas será obligatorio a partir de 2029 para obtener un título universitario, y Andalucía ha sido pionera a nivel nacional en introducir esta optativa. Una vez superadas las pruebas, los estudiantes obtendrán el certificado de Nivel Intermedio B2 sin coste alguno para ellos.

Este enfoque garantiza que todos los alumnos, independientemente de su situación económica, tengan la oportunidad de certificar su nivel de competencia lingüística. Además, Castillo ha detallado al PP, que ha formulado su pregunta en parte en italiano, otros programas que repercuten en la calidad educativa para los niños y niñas andaluces, como las Aulas de Excelencia Artística, que dentro del propio instituto y en horario lectivo, posibilita que el profesorado del conservatorio enseñe música y danza. En este curso son ya ocho los institutos adheridos, junto a diez conservatorios, para atender a más de 800 alumnos en total.

La consejera también ha recalcado el crecimiento de la oferta en Bachillerato Internacional y en Bachibac, la mejor manera de conocer un idioma en profundidad en los 11 institutos públicos en los que se imparte. Con el Bachibac, además de francés, se estudia a fondo la literatura e historia del país vecino, con al menos un tercio del horario lectivo en francés. Los alumnos logran dos títulos: el Bachiller y el Baccalauréat, con acceso a las universidades españolas y galas. En este 2026/27 hay 440 estudiantes matriculados en 10 centros entre las ocho provincias en el Bachillerato Internacional, que optan a la doble titulación de Bachiller y Diploma de Bachillerato Internacional.