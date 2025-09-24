Más de 13.500 estudiantes en Almería participaron el pasado curso en el programa de la Junta en espacios culturales

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha reforzado durante el pasado curso su labor educativa en la provincia de Almería a través de visitas y actividades en espacios culturales de referencia, de modo que más de 13.500 estudiantes participaron en este programa orientado a acercar el patrimonio y las instituciones culturales a los distintos niveles del sistema educativo.

La iniciativa se ha desarrollado en la Alcazaba, el Museo de Almería, la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa y el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), además de los enclaves arqueológicos de Los Millares en Santa Fe de Mondújar, Puerta de Almería y Villaricos en Cuevas del Almanzora.

Así lo ha señalado el delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso, durante el balance del programa, en el que ha animado a que en este nuevo curso se sumen colegios e institutos de toda la provincia a una iniciativa que "facilita una conexión más profunda y personal con el pasado, favoreciendo así el aprendizaje vivencial y por descubrimiento".

El Conjunto Monumental de la Alcazaba ofrece un programa educativo que acerca la arqueología y el patrimonio al alumnado de secundaria y bachillerato y en el que participaron el pasado curso 1.370 estudiantes.

Los miércoles y viernes celebran visitas guiadas que consisten en un recorrido cronológico sobre los acontecimientos históricos acaecidos en el monumento través de las diferentes edificaciones y evidencias arqueológicas que alberga la fortaleza, así como su vinculación con la propia historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

La visita también ofrece la historia de las restauraciones del Monumento como espacio museístico abierto al público y su adaptación hacia la visita en diferentes momentos históricos. Por otro lado, las visitas-talleres de los martes buscan el aprendizaje de aspectos destacados de la historia de la Alcazaba y de la metodología del trabajo de investigación.

Por el Museo de Almería, considerado un referente didáctico en historia y arqueología, pasaron el curso pasado 5.672 estudiantes que se acercaron a sus exposiciones y actividades en el marco de la educación reglada.

Este centro ofrece el programa educativo 'Un espacio de aprendizaje', con el que "además de despertar interés por la historia, el arte y las culturas antiguas, se pretende fomentar habilidades como la observación, el análisis y la interpretación".

Ofrece visitas comentadas a la exposición permanente, así como la posibilidad de diseñar, junto al centro educativo, visitas a medida que respondan a los intereses y necesidades de cada uno. Pueden organizarse con motivo de una efeméride, para trabajar competencias concretas o para profundizar en objetivos educativos.

Por otra parte, las visitas técnicas proporcionan la "oportunidad excepcional para comprender el minucioso trabajo que hay detrás de la preservación del patrimonio cultural".

Asimismo, durante los meses de septiembre a noviembre, ofrece Visitas a la exposición temporal 'Ciudad de Muertos. Viaje a la Necrópolis Romana de Carmona', un recorrido comentado que permite descubrir una iniciativa pionera en arqueología en España que comenzó hace 140 años y que "no solo revolucionó la forma de entender y mostrar el patrimonio, sino que marcó el inicio de la museografía arqueológica".

También pone a disposición de los centros educativos diversos espacios del museo para que desarrollen, por su cuenta, talleres u otras actividades que "fomenten la creatividad, la investigación y la expresión artística".

Desde la Biblioteca Pública Provincial se puso en marcha el programa 'Crece con la Villaespesa', cuyo objetivo es el "acercamiento a la cultura del alumnado de los centros educativos de la provincia".

Por ahora, para este curso se han programado cuentacuentos, talleres de cuentacuentos y pensamiento computacional y encuentro con la autora Helena Moreno, joven escritora almeriense de 16 años que con su libro 'Más allá de la muralla', ha sido la ganadora del XX Premio Jordi Sierra i Fabra de la Editorial SM.

Entre las actividades desarrolladas el curso pasado, en las que participaron 1.165 estudiantes, se encuentra la celebración del Día de las bibliotecas y del Día Internacional del Libro infantil y Juvenil, del Día Internacional de la Mujer, en colaboración con el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (Cirae) o narración oral, entre otras.

Desde el CAF se propone una "programación didáctica integral" que abarca a todos los niveles y ciclos educativos, desde educación infantil a grupos universitarios o del Aula de mayores.

Esta programación se concreta en actividades diseñadas específicamente para cada etapa, "con objetivos de aprendizaje y dinámicas diferenciadas, dependiendo del nivel del grupo". Son actividades que sirven de complemento a la visita de las exposiciones que acoge.

Para este curso, la primera de las exposiciones programadas, que se celebrará a partir del 11 de octubre, arrancará con propuestas educativas novedosas que han sido diseñadas por el departamento de actividades con la colaboración directa del autor de la exposición, el fotógrafo David Jiménez.

En el caso del CAF, los asistentes procedentes de diferentes centros educativos que pudieron disfrutar de las actividades del pasado curso han sido 1.504.

ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS, CADA VEZ CON MÁS DEMANDA

El Enclave arqueológico Puerta de Almería, que incluye algunas de las evidencias arqueológicas más antiguas de la ciudad, también oferta para este curso las visitas guiadas gratuitas a escolares, todos los jueves previa reserva.

Los guías informadores que trabajan para esta institución realizan visitas guiadas programadas con diferentes colegios, institutos y universidades, "dando una visión más completa sobre los orígenes de la ciudad de Almería en época romana y su transformación y consolidación como ciudad a partir del siglo X d.C. cuando se instala la flota califal en el puerto medieval para la defensa de su costa". El enclave recibió el pasado curso a 653 estudiantes.

La estadística de público del año 2024 arroja un total de 11.423 visitantes al Enclave arqueológico de Los Millares. Ese año se realizaron 88 visitas guiadas a 2.570 escolares de toda la provincia, lo que supone un 22,4 por ciento del total del público que visita el yacimiento.

Este enclave, que es un referente para el conocimiento de las sociedades del IV-III milenio a.C a nivel europeo, ha diseñado un programa educativo con visitas guiadas y talleres temáticos que "muestran y explican su significado e importancia arqueológica".

La demanda de atención a colegios, institutos y universidades "aumenta año tras año, solicitando visitas guiadas específicas que se programan según el nivel académico de cada centro y los guías trabajan coordinadamente con los profesores para ofrecer distintos contenidos relacionados con la prehistoria, programando visitas guiadas fundamentalmente para colegios e institutos".

También se proponen talleres temáticos concebidos para las distintas etapas educativas "en los que van conociendo conceptos mediante representaciones, ilustraciones, juegos, o poniendo en práctica la metodología arqueológica de forma muy sencilla".

El programa educativo que se desarrolla en el Enclave arqueológico de Villaricos, en el que se pueden visitar cinco hipogeos o tumbas monumentales de época fenicio-púnica de la antigua ciudad de Baria, ofrece visitas guiadas al yacimiento y posterior realización de un taller, adaptado en su dificultad a las diferentes edades de los estudiantes.

La actividad la realizada una empresa especializada en arqueología. En este caso, han sido unos 600 los estudiantes que han visitado el yacimiento.