Más de 200 alumnos de la provincia de Jaén participan en la III Feria del Estudiante de Villacarrillo

Inauguración de la III Feria del Estudiante de Villacarrillo. - JUNTA

VILLACARRILLO (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

Más de 200 alumnos procedentes de distintos municipios de la provincia de Jaén han participado este miércoles en la III Feria del Estudiante de Villacarrillo.

El Pabellón Deportivo Municipal José Ramón Claverías ha acogido esta tercera edición, cuya inauguración ha contado con el alcalde, Francisco Miralles, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, entre otros.

Esta cita ha contado con 14 estands informativos gestionados por distintos centros educativos jiennenses en los que se imparten ciclos formativos, escuelas de arte, la escuela oficial de idiomas, el Centro de Innovación, Formación y Digitalización Agrarias (JAV Fundación), así como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, empresas y academias de formación.

Todos ellos han ofrecido atención personalizada, talleres y actividades orientadas a resolver dudas sobre itinerarios formativos, salidas profesionales y oportunidades de emprendimiento, consolidando esta cita como un referente provincial en materia de orientación académica y profesional, según ha informado la Junta.

El delegado ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas "para acercar al alumnado las diferentes opciones formativas que ofrece el sistema educativo de la provincia de Jaén, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional y los estudios universitarios".

"La III Feria del Estudiante representa una oportunidad clave para que nuestros jóvenes puedan conocer de primera mano la amplia oferta educativa existente y tomar decisiones fundamentadas sobre su futuro académico y profesional", ha afirmado.

A lo largo de la jornada, el alumnado ha podido conocer la oferta formativa disponible tras finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, informándose sobre enseñanzas universitarias, ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior, enseñanzas artísticas y de idiomas, así como sobre distintas opciones de acceso al empleo y programas de movilidad nacional e internacional.

"Esta Feria del Estudiante constituye una herramienta esencial para acompañar a nuestros jóvenes en uno de los momentos más decisivos de su trayectoria académica, proporcionándoles información rigurosa, actualizada y cercana que les permita planificar su futuro con garantías", ha subrayado el delegado.

Igualmente, ha valorado el firme compromiso de la Consejería con el impulso y la modernización de la FP en la provincia de Jaén. En este contexto, ha destacado que actualmente se ofertan 317 ciclos formativos, una planificación alineada con las necesidades reales de los sectores productivos de las distintas comarcas jiennenses, lo que contribuye al desarrollo económico, la empleabilidad y el arraigo del talento en el territorio.

Solano también ha resaltado la estrecha colaboración con el tejido empresarial, materializada en más de 6.100 convenios suscritos con 2.800 empresas de la provincia, lo que favorece una formación práctica, dual y adaptada a la realidad del mercado laboral.