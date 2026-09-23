Más de 200 directores de Huelva se forman en el nuevo decreto para reducir la carga burocrática del profesorado

Jornada de formación para directores de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos de la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 directores de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos de la provincia de Huelva han participado en una jornada formativa sobre el nuevo Decreto de mejora del funcionamiento del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente en Andalucía.

El encuentro, celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, tiene como propósito capacitar a los equipos directivos onubenses en la aplicación de esta nueva norma, orientada a "agilizar" los trámites administrativos y "liberar de cargas burocráticas a los docentes", según ha indicado la Junta en una nota.

La apertura institucional del acto ha estado presidida por el delegado de Educación en Huelva, Carlos Soriano, quien ha puesto en valor el "compromiso" de la administración autonómica con "la simplificación" de los procedimientos en las aulas. Además, ha subrayado que la entrada en vigor de esta regulación responde a "una demanda histórica" del colectivo docente, "permitiendo redistribuir el tiempo de gestión hacia la enseñanza directa y la atención individualizada de los estudiantes onubenses".

Durante la sesión, el delegado ha explicado que uno de los ejes fundamentales del nuevo decreto es agrupar en un marco normativo único el abanico de instrucciones y reglamentos que hasta ahora se encontraban dispersos. De este modo, la norma proporciona un "amparo explícito" y una referencia jurídica "sólida" a las direcciones de los centros, "garantizando criterios homogéneos de organización y planificación" en toda la provincia de Huelva.

La jornada formativa ha contado con la presencia de otros responsables del área educativa autonómica. El director general de Ordenación y Evaluación Educativa, Manuel Jesús Sánchez, ha dado a conocer las principales medidas de mejora del sistema, mientras que la coordinadora general de dicha dirección, Carmen Pilar García Montes, ha desglosado el articulado del Decreto y la Orden que lo desarrolla.

Asimismo, la presentación práctica de la nueva Memoria de Autoevaluación ha sido conducida por el jefe de Servicio de Organización y Coordinación de Centros, Antonio Jesús García, que ha trasladado a los equipos directivos las herramientas operativas de la evaluación institucional.

Con esta actividad, que combina horas presenciales con trabajo en la plataforma del Aula Virtual de Formación del Profesorado, la Delegación Territorial "refuerza su acompañamiento" a los responsables escolares de Huelva, "asegurando una transición fluida hacia un modelo de gestión más ágil, transparente y volcado en la calidad educativa".