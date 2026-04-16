Más de 2.300 alumnos participan en la 'Feria de la Educación Científica y Tecnológica' de Málaga

Fecitec reúne desde hoy a más de 2.300 alumnos malagueños en torno a la ciencia y la tecnología - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.300 alumnos pertenecientes a un total de 59 centros de la provincia se reúnen desde este jueves en torno a la ciencia y la tecnología en el marco de la 'Feria de la Educación Científica y Tecnológica de Málaga' (Fecitec), que abre sus puertas con un amplio programa de actividades que se desarrollarán hasta el sábado 18 de abril.

La cita, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, con la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, tiene el propósito de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la ciudadanía y muy especialmente al público más joven.

Este evento se enmarca en las actividades de divulgación científica orientadas a fomentar las vocaciones STEM y el pensamiento crítico, ha indicado la Junta en un comunicado.

En representación de todas las instituciones, la feria ha recibido este jueves la visita del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones; el rector magnífico de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María de la Paz Flores, y la diputada provincial de Empleo y Formación, Carmen Márquez.

Durante las jornadas de este jueves y el viernes, los centros participantes expondrán y defenderán los proyectos experimentales y tecnológicos que ha desarrollado su alumnado a lo largo del presente curso bajo la coordinación del profesorado. Lo harán en las Facultades de Marketing y Gestión y de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA, espacio destinado a acoger los expositores de la feria.

De ellos, 47 trabajos se han presentado a la modalidad de concurso, entre los cuales el jurado designará a los proyectos ganadores en dos apartados: 'Ciencia y Experimentos', por un lado, y 'Tecnología e Innovación', por otro, ambos divididos en categorías según el nivel educativo (Primaria, Secundaria y Bachillerato).

Junto a estos trabajos incluidos en la fase de concurso, los centros de la provincia presentarán otras iniciativas investigadoras en la modalidad de muestra, optando con ello a las menciones que otorgará el jurado en ocho categorías únicas: 'Ciencia para Todos', 'Compromiso con el Entorno', 'Compromiso Social', 'Trabajo en Equipo', 'Iniciativa Joven', 'Emprendimiento, Ciencia y Territorio', y 'Málaga Tecnológica'.

PREMIOS

Tanto las menciones como los premios se entregarán en la ceremonia programada para el sábado 18 de abril en la 'Caja Blanca', galardones que recibirán de manos de las instituciones y empresas organizadoras y colaboradoras en la feria.

El objetivo de todos los proyectos presentados en cualquiera de sus modalidades es mostrar cómo la ciencia y la tecnología afectan y transforman nuestro entorno cotidiano, destacando especialmente la conexión entre los fenómenos naturales, las aplicaciones tecnológicas y su impacto social.

Se trata, por tanto, de "una experiencia educativa y ciudadana, en la que los estudiantes se convierten en los protagonistas del conocimiento y la innovación".

Junto a la exposición de los proyectos educativos, el programa de Fecitec para los visitantes comprende también diversas actividades desarrolladas en otros espacios, como la Escuela de Ingenierías Industriales, que albergará conferencias, laboratorios, exposiciones y diferentes proyectos de la UMA; el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, o el edificio de investigación Ada Byron, dependiente también de la UMA.

Además, el Centro Principia acoge desde el pasado viernes 10 de abril la exposición 'Un cambio de perspectiva', organizada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía con motivo de su 50º aniversario y en la que se unen los últimos avances en astrofísica con la trayectoria del propio instituto durante este medio siglo.

La exposición, destinada a los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, permanecerá abierta hasta el mes de junio. Los centros interesados pueden solicitar su visita en la propia web de Principia.

La organización de Fecitec ha contado, además, con la implicación directa del alumnado de Formación Profesional de los IES 'La Rosaleda' y 'El Palo'.

Los estudiantes de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, tutorizados por la profesora Verónica García, han sido los responsables del desarrollo de la imagen corporativa de la feria.

El logotipo ha sido obra de Ismael Pérez, mientras que de la cartelería y photocall se han ocupado Sofía Rostirolla y Francisco David Fernández, apoyados por otros 19 compañeros de curso.

Por su parte, el alumnado del CFGS de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa del IES 'El Palo', coordinados por la profesora Loreto Salas, es el encargado de colaborar en la organización y atención a los asistentes a la feria.