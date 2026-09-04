Más de 24.000 menores de tres años inician el curso en escuelas infantiles de Sevilla con gratuidad de uno y dos años

El delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, junto a la delegada territorial de Educación, Gloria Guillén, visitan la escuela 'El Parque 3' de Pilas con motivo del inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Infantil - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la delegada territorial de Educación de la Junta en Sevilla, Gloria Guillén, ha visitado este viernes, 4 de septiembre, con motivo del inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Infantil (0 a 3), la Escuela Infantil 'El Parque 3' de Pilas, un centro adherido al programa de ayudas económicas de la Junta de Andalucía que cuenta este curso con 60 alumnos y alumnas matriculados de entre cero y tres años de edad.

Pilas dispone al respecto de varias escuelas infantiles, dentro de la amplia red de centros que atienden al alumnado del primer ciclo de Educación Infantil en la provincia. Ambos cargos públicos han estado acompañados del alcalde, José Leocadio Ortega, y la directora de esta escuela de titularidad municipal, Concepción Anguas Ortiz, detalla la Junta en una nota de prensa.

Ricardo Sánchez ha resaltado que cumplen la palabra dada y potencian la educación pública con el 95% de los 24.062 niños y niñas de Sevilla escolarizados en el inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Infantil (0-3) que ya disponen de educación gratuita, después de que la Junta de Andalucía haya ampliado esta medida al tramo de los alumnos de un año.

De este modo, el coste del servicio de atención socioeducativa para 22.777 alumnos, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, lo asume la administración autonómica. "Cumplimos nuestros compromisos con los sevillanos con el objetivo de fomentar la escolarización temprana y facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras, así como de apoyo al sector", ha subrayado el delegado.

La delegada territorial de Educación, Gloria Guillén, ha explicado que según los datos de matriculación registrados hasta este viernes, un total de 24.062 menores de tres años inició el jueves el curso escolar 2026/27 en las escuelas y centros de educación infantil de Sevilla. Esta cifra supone 723 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año.

Así, la distribución es la siguiente: en cero años son 1.836 niñas y niños, en un año 10.005 y en dos 12.221 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar. El avance hacia la gratuidad se inició el curso pasado en el tramo de 2 años, y se ha ampliado este curso a los escolares de un año.

En el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de tal forma que alrededor del 30%, 551 niños y niñas, también disponen de educación gratuita. La previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/28, alcanzando así al ciclo al completo.

MÁS DE 32.900 PLAZAS EN SEVILLA

La Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 27.400 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso, la Junta de Andalucía ha ofertado en Sevilla 32.917 plazas.

La provincia cuenta para este ciclo con una red de 610 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Esta amplia red permite dar respuesta a las necesidades de las familias sevillanas y facilitar el acceso a esta etapa educativa en toda la provincia. Respecto a la tasa de escolarización, la previsión en Andalucía es alcanzar el 60,14%, 16 puntos más que en 2018, la cifra más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional, situada en el 49,2%.

De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado de entre 0 y 3 años escolarizado, superando ampliamente las recomendaciones de la Unión Europea, establecidas en el 33%. El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, cantidad que a partir de enero de 2027 pasará a 250,15 euros, por acuerdo con el sector.

Con el objetivo de facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de Educación Infantil ofrecen sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia de los escolares en los centros.

El régimen ordinario de clase comienza el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio. La Educación Infantil es en Andalucía una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, y de escolarización voluntaria.