Más de 2.500 estudiantes participan en Córdoba en el programa de Refuerzo Estival de la Junta

CEIP Alcalde Jiménez Ruiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.566 estudiantes cordobeses de Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participan este año en Córdoba en el Programa de Refuerzo Estival de la Junta de Andalucía, que comenzó el pasado 1 julio en Andalucía, y en el que en esta edición toman parte 644 alumnos más que el año anterior, alcanzando así la cifra total más alta desde que comenzó el programa en 2019.

El programa cuenta con la participación de 43 centros educativos de la capital y la provincia, y con la implicación de 239 docentes. A nivel regional la cifra de estudiantes asciende a 26.041, la de centros a 357 y la de profesores a 2.244.

Estos datos han sido ofrecidos por el delegado territorial en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, en su visita en Córdoba al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Alcalde Jiménez Ruiz, uno de los centros que participa en este programa con 63 escolares y ocho docentes.

Copé ha destacado que "esta es la edición donde más estudiantes se han inscrito lo que indica la consolidación de un programa que este curso entra en su octava edición y en el que en el total de las anteriores participaron más de 74.000 alumnos y alumnas en toda Andalucía".

El delegado territorial también ha incidido en la doble finalidad del Programa de Refuerzo Estival, "la primera y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y, por otro lado, ayudar a las familias andaluzas a conciliar".

Esta iniciativa de refuerzo está dirigida a "potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano". El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinado al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de 1º y 2º de ESO escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables.

Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio. De esta manera, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Para conseguir los objetivos propuestos se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos.

Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo, y el alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario previsto será de 9,00 a 14,00 horas y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos.

Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.