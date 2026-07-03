El viento condiciona la evolución de la Bisbal d'Empordà (Girona), donde siguen 30 dotaciones

Helicóptero durante un incendio forestal, a 26 de junio de 2026, en Tiana, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) evoluciona condicionado por el viento y está provocando focos secundarios este viernes por la mañana, por lo que las dotaciones de los Bombers de la Generalitat han subido a 30 (24 terrestres y 6 medios aéreos), informa el cuerpo en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil ha activado la alerta del Plan Infocat y ha enviado una Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población de la zona del barrio de Sant de Pol y la zona de la casa de colonias Pou del Glaç, donde hay unos 150 niños fuera de peligro.

El alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha afirmado en declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press que los efectivos están trabajando para evitar que el incendio salte a la zona de Les Gavarres, en un día en el que se prevé que haya viento.

"Está avanzando hacia zonas no pobladas. Esto es una buena noticia", ha expresado Aparicio, que ha advertido de que el terreno es demasiado boscoso y con mucho material combustible que puede perjudicar la situación.

Finalmente, ha recomendado a los vecinos que estén en zonas cercanas que cierren las ventanas y eviten la movilidad en la zona, y ha asegurado que los niños de la casa de colonias se encuentran bien.