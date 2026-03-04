Más de 300 alumnos y 27 centros educativos participan en la II Feria de Formación Profesional en Huelva

Inauguración de la II Feria de Formación profesional en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha inaugurado este miércoles la II Feria de Formación Profesional de Huelva, que los días 4 y 5 de marzo reúne a más de 300 alumnos participantes de 27 centros educativos en el antiguo cuartel del Paseo Santa Fe, en horario de 09,00 a 14,30 horas.

Según ha indicado la Administración andaluza en una nota, en la inauguración han participado el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos; el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano; la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Huelva; Adela de Mora, y el subdelegado de Defensa en Huelva, el coronel Manuel Barrera.

La segunda edición de la Feria de Formación Profesional, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus, "consolida tras el éxito de su primera edición, un espacio donde el talento joven se encuentra con oportunidades reales a través del trabajo coordinado de centros educativos, empresas y administraciones para ofrecer a los jóvenes una orientación académica y profesional adaptada a la realidad productiva de Huelva", ha señalado la Junta.

Durante su intervención, Carlos Soriano ha subrayado que "la Formación Profesional es presente, es innovación, es empleo y es futuro", destacando que el Gobierno andaluz "mantiene una apuesta firme por una FP moderna, práctica y alineada con los sectores estratégicos de la provincia".

Por su parte, Florentino Santos ha puesto en valor "el crecimiento y la consolidación" de la Formación Profesional en Andalucía, resaltando que este tipo de iniciativas "acercan la oferta formativa a los jóvenes y les permiten tomar decisiones con información directa de los centros y de las empresas".

MÁS DE 300 ALUMNOS

La feria cuenta con la participación de 27 centros educativos y más de 300 alumnos implicados en la organización y desarrollo de talleres y actividades. Además, se prevé la visita de alrededor de mil estudiantes cada día, procedentes de distintos puntos de la provincia, por lo que se estima una participación de más de 2.000 alumnos, "consolidando esta cita como el mayor escaparate de la Formación Profesional en la provincia".

Durante las dos jornadas se desarrollan talleres prácticos, sesiones informativas y ponencias paralelas sobre diversidad e inclusión, internacionalización, digitalización, industria energética, comercio electrónico, emprendimiento y educación permanente. Además, charlas informativas, talleres en vivo y stands de empresas ofrecerán información sobre programas Erasmus, acreditación de competencias a través de Acredita y nuevas oportunidades formativas.

Empresas y entidades como la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe), Enagás, la Diputación Provincial de Huelva, Fundación ONCE o la Fundación Laboral de la Construcción participan activamente en el programa, mostrando a los jóvenes las oportunidades laborales y los perfiles profesionales más demandados.

La Junta ha destacado que la segunda edición de la muestra "confirma la apuesta estratégica de la Junta de Andalucía por la formación profesional como motor de oportunidades, cohesión social y crecimiento para la provincia". Está diseñada para orientar, inspirar y conectar el sistema educativo con el tejido productivo y "reafirma el compromiso con una FP innovadora, de calidad y vinculada al empleo y al desarrollo económico del territorio".

El Gobierno andaluz defiende un modelo de FP conectado con la empresa, orientado a la empleabilidad y adaptado a los sectores productivos emergentes, como la industria energética, la digitalización o la economía verde. En este sentido, afirma que "apostar por la Formación Profesional es apostar por la igualdad de oportunidades, por la competitividad de Andalucía y por el futuro de una generación que demanda certezas y empleo de calidad".

Por ello, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa "ampliando" la oferta formativa, "modernizando" infraestructuras y "fortaleciendo" la colaboración con el tejido empresarial, "convencidos de que la mejor política para la juventud es ofrecerles formación útil, cualificación y oportunidades reales de inserción laboral".