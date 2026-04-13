Más de 400 profesores de FP participan en Granada en las jornadas de innovación con Inteligencia Artificial

La consejera Carmen Castillo interviene en la Jornada de Innovación IActiva FP organizada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que dirige. - JUNTA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 profesores de las familias profesionales de Formación Profesional de Andalucía han participado en Granada en la Jornada de Innovación IActiva FP organizada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en colaboración con Google for Educatión y con la participación de la Agencia Digital de Andalucía para el profesorado de Formación Profesional. La iniciativa ha contado con financiación procedente de la Unión Europea.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha asistido a esta actividad, dirigida a impulsar la capacitación digital del profesorado, favorecer la innovación metodológica en los centros educativos y fortalecer la conexión entre la Formación Profesional y las nuevas demandas tecnológicas del tejido productivo. "La Inteligencia Artificial es una herramienta que nos permite transformar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje", ha señalado.

Las sesiones de trabajo han permitido al profesorado realizar una inmersión didáctica y práctica en el mundo de la Inteligencia Artificial y comprobar su potencial como herramienta para transformar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la Formación Profesional.

Forman parte de un curso que se complementa con una fase online en el Aula Virtual de Formación Profesional. María del Carmen Castillo ha destacado que la Inteligencia Artificial "permite facilitar y simplificar la labor del profesorado, es una herramienta de apoyo pero nunca de reemplazo. Nunca va a sustituir a los docentes".

En la jornada se han expuesto los conceptos fundamentales de la Inteligencia Artificial y su relevancia en el sector educativo y profesional, así como las opciones existentes para identificar y utilizar herramientas de IA con la finalidad de optimizar las tareas docentes cotidianas, personalizar el aprendizaje y fomentar la creatividad y la innovación en el aula.

Al mismo tiempo, se ha abordado el diseño de actividades de aprendizaje innovadoras, que integran la IA para mejorar la motivación y las competencias del alumnado, así como el análisis de las oportunidades y los retos éticos que plantea el uso de la IA en la educación.

La consejera de Desarrollo Educativo ha añadido que con nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial "los profesores de Formación Profesional podréis dedicar más tiempo a la creación de experiencias educativas de calidad".

El primero de los ponentes, Gonzalo Romero, responsable de Google Educación de España, ha dictado una conferencia sobre el impacto de la IA en la educación y en los sectores productivos, mientras que Juan Manuel Córdoba Malagón, del Gabinete estratégico de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) en Granada, ha informado de los proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial que el Gobierno andaluz tiene en marcha y sobre su impacto en el tejido productivo.

A continuación, el director de Transformación Digital de Google Educacion, Mariano Salas, ha presentado las últimas herramientas de IA de Google Gemini y su aplicación práctica para mejorar la productividad, personalizar la formación y fomentar la creatividad en el aula. Y, por último, se ha desarrollado una mesa redonda en la que se ha abordado el uso de la Inteligencia Artificial en la Formación Profesional, en la que han intervenido representantes de los IES Hermenegildo Lanz (Granada) y el San Juan Bosco de Jaén.

Para el alumnado, actualmente en Andalucía se imparten 15 cursos de especialización IA y Big Data, uno de ellos en oferta modular, que dan acceso al Grado Superior y en los que hay matriculados 305 estudiantes. Esta titulación facilita el acceso a perfiles laborales de Desarrollador de Inteligencia Artificial y Big Data, Programador de sistemas expertos, Experto en Inteligencia Artificial y Big Data o Analista de datos.

Asimismo, están en marcha 17 proyectos colaborativos de innovación en los centros docentes andaluces, unos especializados en digitalización aplicada y otros en proyectos de innovación y transferencia del conocimiento, además tres de ellos se centran de forma específica en Inteligencia Artificial.