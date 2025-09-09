Más de 44.100 escolares de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan este miércoles el curso en Huelva

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la inauguración del CEIP Muelle del Tinto de Huelva. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

Un total de 44.128 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases este miércoles, 10 de septiembre, en 171 centros docentes de Huelva. El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (54.858 estudiantes), mientras que el 22 comenzarán las enseñanzas de régimen especial --Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas--, con 4.631 estudiantes.

Según ha indicado la Junta en una nota de pensa, en su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 111.057 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 8.600 docentes en 694 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 1.690 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz "volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos".

Al respecto, la Junta ha asegurado que son 306 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 7.637 docentes en la provincia de Huelva. Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales "crece en 23 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.041, 267 más respecto al 2018, un 34,5% de incremento".

Asimismo, este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

APOYO A LAS FAMILIAS

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar.

Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 3,6 millones que permite que se beneficien unos 57.000 estudiantes onubenses.

Los servicios complementarios aumentan en este curso con tres centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 109 y un centro más tiene autorizado el comedor escolar, en total 143. Son 105 centros los que cuentan con actividades extraescolares uno más respecto al curso anterior. La previsión de usuarios del comedor escolar es más de 12.300 alumnos, alrededor de 7.000 en aula matinal y supera los 4.400 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.