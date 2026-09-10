Más de 46.600 alumnos comienzan el curso en 247 centros de la provincia de Jaén

Inauguración del curso 2026-2027 en segundo ciclo de Infantil y Primaria. - JUNTA

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46.608 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial ha iniciado este jueves las clases en 247 centros docentes de la provincia de Jaén.

El delegado del Gobierno andaluz, Érik Domínguez, ha inaugurado el nuevo curso escolar 2026-2027 en el CEIP Carlos III, de Guarromán, donde ha estado acompañado por el delegado de Educación, Francisco José Solano, y el director del centro, Lorenzo Herranz.

"Este nuevo curso continúa, como viene sucediendo en los últimos años, con un descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con 563 estudiantes menos respecto al curso anterior en la provincia de Jaén, el Gobierno andaluz sigue apostando por la ampliación de la plantilla docente sobre todo en atención a la diversidad", ha afirmado.

Domínguez ha señalado que la educación pública de calidad "es uno de los ejes estratégicos del Gobierno de Juanma Moreno, lo que se materializa, entre otras cosas, con un incremento en el número de docentes pese al descenso de la natalidad".

Al hilo, ha considerado que esta realidad demográfica "supone una oportunidad para seguir mejorando la calidad del sistema educativo y reforzar la atención que recibe cada estudiante, ampliando la plantilla pública hasta llegar a un total de 10.198 docentes en la provincia de Jaén".

Se trata de una de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales, que busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos.

DIVERSIDAD

Igualmente, el delegado ha apuntado que "se sigue apostando cada año por tener más recursos que mejoren la atención del alumnado con necesidades educativas especiales".

La plantilla de especialistas de Jaén supera los 1.200 profesionales, entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Profesionales Técnicos de Integración Social. Esta cifra supone 35 efectivos más que el año anterior y un incremento del 40,2 por ciento respecto al curso 2018-2019.

En este ámbito sobresale también el refuerzo en Pedagogía Terapéutica, cuya plantilla ha crecido hasta los 577 docentes y siendo la cifra de PTIS también ha experimentado un notable crecimiento en la provincia con 333 efectivos, acumulando un crecimiento de 123 profesionales desde 2018.

Una de las principales novedades de este curso es precisamente la reducción de la ratio máxima en las aulas de tres años, que pasa de 25 a 22 alumnos por clase. Esto ha permitido la creación de 21 nuevas aulas de tres años en centros educativos de la provincia de Jaén.

Esta medida se aplicará progresivamente en Educación Infantil y Primaria, convirtiendo a Andalucía en la primera comunidad autónoma en establecer por normativa una ratio inferior a la fijada a nivel estatal. Esta iniciativa forma parte de los acuerdos alcanzados por la Junta con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT en el ámbito de la enseñanza pública.

Domínguez ha valorado esta reducción de la ratio como "una de las grandes apuestas de la Junta de Andalucía por la calidad educativa", ya que "22 alumnos por aula permiten una atención más personalizada, facilitan la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y mejoran la capacidad de los docentes para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales".

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Por otro lado, ha aludido a la oferta de servicios complementarios que ofrece la provincia de Jaén: tres centros más respecto al curso anterior ofrecen aula matinal, hasta alcanzar los 102 en la provincia de Jaén; en cuanto al comedor escolar, 152 centros lo ofrecen en nuestro territorio". Sdemás, 125 centros cuentan con actividades extraescolares.

Al respecto, el delegado ha subrayado "el esfuerzo inversor que el Gobierno andaluz realiza para ofrecer todos los servicios complementarios destinando cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar.

"Comenzamos un nuevo curso con una prioridad clara de seguir mejorando la educación de nuestros niños y jóvenes. Y lo hacemos con más docentes, más profesionales especializados, menos alumnos por aula y más servicios para las familias", ha recalcado.

Y ha añadido que la Junta "va a seguir poniendo recursos allí donde sean necesarios para que ningún alumno de la provincia de Jaén vea limitado su futuro por sus circunstancias personales o por el lugar en el que vive".