Más de 6.100 estudiantes se inscriben en Cádiz en el programa de Refuerzo Estival de la Junta

Mercedes colombo en el Colegio Reyes Católicos de Cádiz con el Programa de Refuerzo Estival. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.189 estudiantes de Primaria y primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participan este año en la provincia de Cádiz en el Programa de Refuerzo Estival que ha comenzado el 1 de julio, lo que supone 2.444 alumnos más que en la edición anterior, para lo que se cuenta con la participación de 56 centros educativos gaditanos y la implicación de 427 docentes.

Según ha indicado la Junta, la delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, ha ofrecido estos datos en una visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Reyes Católicos de Cádiz, en la que ha estado acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, el concejal de Educación del Ayuntamiento gaditano, José Manuel Verdulla, y el director del centro educativo, Alberto Román. Este es uno de los colegios de la provincia que participan en este programa, con 253 escolares en refuerzo estival.

Mercedes Colombo ha subrayado la relevancia de este programa y la cantidad de estudiantes inscritos, así como el incremento registrado respecto a la anterior edición. Con estas cifras se constata la consolidación de una iniciativa que este curso vive su octava edición, ha subrayado antes de señalar que este proyecto continúa creciendo este año y cuenta con la participación de diez centros y 28 docentes más que el curso anterior en la provincia de Cádiz.

Asimismo, ha destacado también que el Programa de Refuerzo Estival tiene como doble finalidad que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y, por otro lado, ayudar a las familias para que puedan conciliar. Esta iniciativa "contribuye a facilitar la conciliación familiar y laboral y a promocionar y preparar a los niños y niñas para el éxito escolar y con este refuerzo se consigue alcanzar eso y que el alumnado trabaje en equipo y adquiera nuevos hábitos de estudio o sociabilización", ha afirmado.

Asimismo, Mercedes Colombo ha indicado que la actuación de refuerzo está orientada a potenciar el éxito escolar y a prevenir el abandono educativo temprano. También ha agradecido el trabajo que se realiza desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP y, especialmente, de los docentes que participan en este programa, con una labor educativa y social.

Este programa, que se desarrolla en julio, va dirigido al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo, sobre todo en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

Para conseguir los objetivos propuestos, se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos. Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo.

Por su parte, el alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario previsto es de 9 de la mañana a 14 horas y se establecen grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos. Cada jornada incluye talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable.