Más de 8.000 menores de cinco años recibirán la vacuna antigripal durante esta campaña en Granada

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, y la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, en una visita a un centro educativo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, y la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, han destacado en su visita al CEIP Profesor Tierno Galván, que más de 8.000 niños de entre seis y 59 meses recibirán este año la vacuna antigripal en Granada.

Dentro de esta campaña de vacunación de gripe infantil en los distintos centros educativos también recibirán esta vacuna los docentes de menores de cinco años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes. Todos ellos pueden solicitar ya su cita a través de Salud Responde, ClicSalud+ o en los propios centros de salud, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Los menores de dos años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud. No obstante, para los mayores de esta edad está recomendada la vacuna intranasal, con la que se inmuniza a estos niños en los colegios, siempre que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita.

Hasta el 65% de los menores escolarizados recibieron esta vacuna en la campaña del curso pasado. También en la provincia de Granada, la previsión de la vacunación del virus respiratorio sincicial humano (VRS) es de 6.000 personas y la estimación de vacunación total de gripe en esta campaña 2025-26 en la provincia granadina es de 210.000 personas entre niños y adultos.

Sánchez-Montesinos ha recordado que en la última temporada más de 350 andaluces murieron a causa de la gripe y que, en los periodos de mayor circulación de los virus respiratorios se llegaron a registrar entre 900 y mil hospitalizaciones a la semana.

El delegado ha incidido en que "la vacunación es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, para evitar que cursen grave y para reducir estas hospitalizaciones".

RESULTADOS AL ALZA

El titular de Salud y Consumo ha valorado que esta es la cuarta campaña consecutiva en la que se vacuna a menores de cinco años y que "los resultados son cada vez mejores" y que "gracias a la vacunación se ha logrado evitar estos años el 70% de ingresos hospitalarios por gripe grave".

Por su parte, Martín ha animado a las familias para que participen activamente en esta campaña y ha recordado que la vacunación es la herramienta más eficaz y segura para prevenir la gripe y sus consecuencias.

"Esta iniciativa es un paso fundamental para mantener los colegios como espacios seguros y garantizar la continuidad de la actividad educativa durante la temporada de gripe", ha afirmado la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN OTROS GRUPOS DIANA

Este lunes, 6 de octubre, ha comenzado la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

El delegado de Salud ha aprovechado para pedir a los profesionales sanitarios encarecidamente, "que se vacunen frente a la gripe, por su propia protección y por proteger a sus pacientes", puesto que "muchos de ellos presentan una vulnerabilidad elevada para padecer complicaciones serias por la gripe".

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: en el 14 de octubre, personas de 80 años o más, grandes dependientes en sus domicilios; 20 de octubre, personas de 70 años o más y los niños de más de cinco años y adultos con patologías crónicas y el 27 de octubre, personas de 60 años o más, profesiones esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

A partir del 12 de noviembre, la Consejería de Salud iniciará las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud. Salud ha invertido un total de 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen 1.690.000 andaluces.

Sánchez-Montesinos ha agradecido la dedicación y esfuerzo del personal sanitario para el buen desarrollo de esta campaña de vacunación y ha invitado a la población vulnerable y a su entorno a vacunarse, además de usar mascarillas "cuando tengamos síntomas compatibles con la gripe, para evitar contagiar a más personas" y a "lavarnos las manos con frecuencia".

Al hilo, la delegada de Desarrollo Educativo ha subrayado "el papel fundamental que desempeñan los 52 enfermeros escolares en Granada que coordinan y administran esta campaña en los centros educativos" y ha reiterado "el firme compromiso de la Delegación con esta campaña".

"Hacemos un llamamiento especial a las familias para que participen activamente, autorizando la vacunación de sus hijos y acompañándolos también en la vacunación de los convivientes y grupos vulnerables", ha finalizado Martín.